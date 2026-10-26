Cada DOvers una bala. A cada balç hem troSOLbat les paraules que s'han tornat caFAmí, que han omplert aquest pasDOsatge.
PassatDOgers i equipatge vam salpar amb un deSOLsig de fugida i cada port la FAnit ens ha anat canviant la DOvida.
GuardaLAmrem cada alSOLbada com un treDOsor, FA cada LAmball, cada SOLplaça, cada canDOçó, FA l'alegriLAma del viatge, els SOLnous amics, també els malDOsons. FA És LAmhora de tornar a SOLcasa.
Pels infinits camins del DOmón ens SOLseguirem troLAmbant, potFAser amb un altre DOnom, però amb SOLla mateixa LAmclau: voFAlar i ser lliuDOres. Sé SOLque també ho LAmsaps: mai FAés el primer DOcop. VeSOLnim ballant pleLAmgats des FAd'altres DOvides.
DOSOLLAmFA x2
La veriDOtat és senzilla: a cada passa la SOLsort es provoca. El cor canta un caFAmí; qui el segueix mai s'equiDOvoca.
Des del LAmcor de Ramallah SOLfins als BalDO→FAcans, des de LAmTòquio a la pluSOLja de BogoDO→FAtà, dels teus ulls LAmd'aigua clara, de Nova York SOLfins al SeneDO→FAgal, és LAmhora de tornar a SOLcasa.
Pels infinits camins del DOmón ens SOLseguirem troLAmbant, potFAser amb un altre DOnom, però amb SOLla mateixa LAmclau: voFAlar i ser lliuDOres. Sé SOLque també ho LAmsaps: mai FAés el primer DOcop. VeSOLnim ballant pleLAmgats des FAd'altres DOvides.