És hora de tornar a casa (Acords)

Cada vers una bala

Acords Acords
Txarango
txarango de vent i ales
txarango de vent i ales
DO SOL FA DO

Cada DOvers una bala.
A cada balç hem troSOLbat les paraules
que s'han tornat caFAmí,
que han omplert aquest pasDOsatge.

PassatDOgers i equipatge
vam salpar amb un deSOLsig de fugida
i cada port la FAnit
ens ha anat canviant la DOvida.

GuardaLAmrem cada alSOLbada com un treDOsor, FA
cada LAmball, cada SOLplaça, cada canDOçó, FA
l'alegriLAma del viatge, els SOLnous amics, també els malDOsons. FA
És LAmhora de tornar a SOLcasa.

Pels infinits camins del DOmón
ens SOLseguirem troLAmbant,
potFAser amb un altre DOnom,
però amb SOLla mateixa LAmclau:
voFAlar i ser lliuDOres.
SOLque també ho LAmsaps:
mai FAés el primer DOcop.
VeSOLnim ballant pleLAmgats
des FAd'altres DOvides.

DO SOL LAm FA x2

La veriDOtat és senzilla:
a cada passa la SOLsort es provoca.
El cor canta un caFAmí;
qui el segueix mai s'equiDOvoca.

Des del LAmcor de Ramallah SOLfins als BalDO→FAcans,
des de LAmTòquio a la pluSOLja de BogoDO→FAtà,
dels teus ulls LAmd'aigua clara, de Nova York SOLfins al SeneDO→FAgal,
és LAmhora de tornar a SOLcasa.

Pels infinits camins del DOmón
ens SOLseguirem troLAmbant,
potFAser amb un altre DOnom,
però amb SOLla mateixa LAmclau:
voFAlar i ser lliuDOres.
SOLque també ho LAmsaps:
mai FAés el primer DOcop.
VeSOLnim ballant pleLAmgats
des FAd'altres DOvides.

DO SOL LAm FA x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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