És inútil continuar (Acords)

Hores que passen com sempre

Acords Acords
Sau
SOL DO→ RE MIm→ RE
SOL DO→ RE MIm→ RE

DOHores que passen com sempre,
esperant-te una vegada SOLmés. DO→ RE MIm→ RE
DODe la nit d'ahir, em turmenta el teu cos blanc,
jove i caSOL→DO→lent. RE MIm→ RE

SImSempre supliDOcant, SImsempre demaDOnant,
SImsempre maltracDOtant-me,
REésDOiSImLAmtil contiSOLnuar. DO→ RE MIm→ RE

SOL DO→ RE MIm→ RE

DODies que passen com sempre,
allunyant-te de mi un poc SOLmés. DO→ RE MIm→ RE
DO¿On estaves ahir al vespre,
quan tenir-te era tan urSOL→DO→gent? RE MIm→ RE

SImSempre supliDOcant, SImsempre demaDOnant,
SImsempre maltracDOtant-me,
REcansat d'esperar-te, tu vols destrossar-me…

SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu,
SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→ DO
A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets.
Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→ RE MIm→ RE

SOL DO→ RE MIm→ RE

DOMesos que passen com sempre,
dies de vital necessiSOLtat. DO→ RE MIm→ RE
DOSi et pogués tenir calenta,
ofegant-te entre les meves SOL→DO→mans. RE MIm→ RE

SImSempre supliDOcant, SImsempre demaDOnant,
SImsempre maltracDOtant-me,
REcansat d'esperar-te, tu vols destrossar-me…

SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu,
SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→ DO
A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets.
Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→ RE MIm→ RE
SOL DO→ RE MIm→ RE
SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu,
SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→ DO
A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets.
Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→ RE MIm→ RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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