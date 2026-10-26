SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu, SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→DO A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets. Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→REMIm→RE
SOLDO→REMIm→RE
DOMesos que passen com sempre, dies de vital necessiSOLtat. DO→REMIm→RE DOSi et pogués tenir calenta, ofegant-te entre les meves SOL→DO→mans. REMIm→RE
SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu, SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→DO A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets. Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→REMIm→RE SOLDO→REMIm→RE SOLÉs inútil DOcontinuar, REno soc més que un DOjoc per tu, SOLet segueixo aDOllà on vas, REsoc com un gos perMImdut. RE→DO A les nits que esREtic calent, et necesMImsito i SIm→no hi DOets. Un dia d'aREquests et deixaSOLré. DO→REMIm→RE