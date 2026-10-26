SOL DO→ RE MIm→ RE

SOL DO→ RE MIm→ RE



DO Hores que passen com sempre,

esperant-te una vegada SOL més. DO→ RE MIm→ RE

DO De la nit d'ahir, em turmenta el teu cos blanc,

jove i ca SOL→ DO→ lent. RE MIm→ RE



SIm Sempre supli DO cant, SIm sempre dema DO nant,

SIm sempre maltrac DO tant-me,

RE és DO i SIm nú LAm til conti SOL nuar. DO→ RE MIm→ RE



SOL DO→ RE MIm→ RE



DO Dies que passen com sempre,

allunyant-te de mi un poc SOL més. DO→ RE MIm→ RE

DO ¿On estaves ahir al vespre,

quan tenir-te era tan ur SOL→ DO→ gent? RE MIm→ RE



SIm Sempre supli DO cant, SIm sempre dema DO nant,

SIm sempre maltrac DO tant-me,

RE cansat d'esperar-te, tu vols destrossar-me…



SOL És inútil DO continuar, RE no soc més que un DO joc per tu,

SOL et segueixo a DO llà on vas, RE soc com un gos per MIm dut. RE→ DO

A les nits que es RE tic calent, et neces MIm sito i SIm→ no hi DO ets.

Un dia d'a RE quests et deixa SOL ré. DO→ RE MIm→ RE



SOL DO→ RE MIm→ RE



DO Mesos que passen com sempre,

dies de vital necessi SOL tat. DO→ RE MIm→ RE

DO Si et pogués tenir calenta,

ofegant-te entre les meves SOL→ DO→ mans. RE MIm→ RE



SIm Sempre supli DO cant, SIm sempre dema DO nant,

SIm sempre maltrac DO tant-me,

RE cansat d'esperar-te, tu vols destrossar-me…



SOL És inútil DO continuar, RE no soc més que un DO joc per tu,

SOL et segueixo a DO llà on vas, RE soc com un gos per MIm dut. RE→ DO

A les nits que es RE tic calent, et neces MIm sito i SIm→ no hi DO ets.

Un dia d'a RE quests et deixa SOL ré. DO→ RE MIm→ RE

SOL DO→ RE MIm→ RE

SOL És inútil DO continuar, RE no soc més que un DO joc per tu,

SOL et segueixo a DO llà on vas, RE soc com un gos per MIm dut. RE→ DO

A les nits que es RE tic calent, et neces MIm sito i SIm→ no hi DO ets.

Un dia d'a RE quests et deixa SOL ré. DO→ RE MIm→ RE