És la nostra història (Acords)

Pas a pas…

Acords Acords
Teràpia de Shock
terapia de shock 100 000 histories
terapia de shock 100 000 histories
DO SOL LAm FA
DO SOL→ SOL7 LAm FA

DOPas a pas…
Hem crescut, hem aSOLprès,
hem viscut al fraLAmcàs,
però hem cregut en noFAsaltres.

DOPas a pas…
Ens hem fet cosSOL→tat, SOL7
hem lluitat pel que LAmcreiem
i hem promès no canFAviar.

DOAixequem les nostres mans
i SOLcridem fort,
junts podem canLAmviar-ho tot,
quan unim les DOforces.
DOSom el foc que portem dins,
SOLsom el motor d'aquesta reLAmvolta,
és la nostra hisFAtòria.

DO SOL LAm FA

DOI pas a pas,
cançó a canSOLçó,
hem trencat les barLAmreres
que no duien enFAlloc.

I no paraDOrem
fins poder fer la SOLnostra,
fins a ser part de la hisLAmtòria,
deixant rastre en el caFAmí.

DOAixequem les nostres mans
i SOLcridem fort,
junts podem canLAmviar-ho tot,
quan unim les DOforces.
DOSom el foc que portem dins,
SOLsom el motor d'aquesta reLAmvolta,
és la nostra hisFAtòria.

LA#Si aFAnem a lluiREmtar DOarmats
amb LA#flors, FAmai no, no ens DOpodran guanyar.
LA#Junts, veuFArem il·lumiREmnar els carDOrers
amb LA#la veritat.

FAAixequem les nostres mans
i DOcridem fort,
junts podem canREmviar-ho tot,
quan unim les LA#forces.
FASom el foc que portem dins,
DOsom el motor d'aquesta reREmvolta,
és la nostra hisLA#tòria.
FAAixequem les nostres mans
i DOcridem fort,
junts podem canREmviar-ho tot,
quan unim les LA#forces.
FASom el foc que portem dins,
DOsom el motor d'aquesta reREmvolta,
és la nostra hisLA#tòria.

FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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