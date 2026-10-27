DOPas a pas… Hem crescut, hem aSOLprès, hem viscut al fraLAmcàs, però hem cregut en noFAsaltres.
DOPas a pas… Ens hem fet cosSOL→tat, SOL7 hem lluitat pel que LAmcreiem i hem promès no canFAviar.
DOAixequem les nostres mans i SOLcridem fort, junts podem canLAmviar-ho tot, quan unim les DOforces. DOSom el foc que portem dins, SOLsom el motor d'aquesta reLAmvolta, és la nostra hisFAtòria.
DOSOLLAmFA
DOI pas a pas, cançó a canSOLçó, hem trencat les barLAmreres que no duien enFAlloc.
I no paraDOrem fins poder fer la SOLnostra, fins a ser part de la hisLAmtòria, deixant rastre en el caFAmí.
DOAixequem les nostres mans i SOLcridem fort, junts podem canLAmviar-ho tot, quan unim les DOforces. DOSom el foc que portem dins, SOLsom el motor d'aquesta reLAmvolta, és la nostra hisFAtòria.
LA#Si aFAnem a lluiREmtar DOarmats amb LA#flors, FAmai no, no ens DOpodran guanyar. LA#Junts, veuFArem il·lumiREmnar els carDOrers amb LA#la veritat.
FAAixequem les nostres mans i DOcridem fort, junts podem canREmviar-ho tot, quan unim les LA#forces. FASom el foc que portem dins, DOsom el motor d'aquesta reREmvolta, és la nostra hisLA#tòria. FAAixequem les nostres mans i DOcridem fort, junts podem canREmviar-ho tot, quan unim les LA#forces. FASom el foc que portem dins, DOsom el motor d'aquesta reREmvolta, és la nostra hisLA#tòria.