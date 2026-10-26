REmSurto al carrer, és tard i vol ploure SOLi és fred tot el que ens envolta. REmHi ha molta gent, surten del no res, SOLtots porten bosses enormes.
REmEl semàfor es fon amb mil llumetes que hi ha al cel SOLi per molt que m'hi fixi no veig ningú content.
REmJa tot s'hi val per viure el moment, SOLsi no t'afanyes t'atrapen. Soc, som.
REmHi penso molt sovint, tenim dret a estar contents SOLi tot el que estem fent no ens farà ser diferents.
REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal.
REmPotser no hem fet res per meSOLrèixer el que tenim, REmens continuarem omplint les boSOLques amb el més sublim.
REmI mentrestant sembla que ningú tingui por de res i seguim SOLtots pixant sempre fora de test.
REmI la vida continua, tots de cara amb la pell nua, SOLi ens vestim per Nadal a l'espera del regal.
REmPerò el que tu busques no arriba, comença la partida. SOLEsperant, esperant, intentant oblidar l'engany.
REmHo he vist tot. Espiritual, el Nadal.
REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal. REmAvui ja arriba, és SI♭maj7Nadal. SOL7Avui ja arriba, és SOLm7Nadal.