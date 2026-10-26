És per tu (Acords)

És per tu que em sento fort

Acords Acords
Lax'n'Busto
lax n busto morfina
lax n busto morfina
Intro: SI SOL#m RE#m MI x2

SIÉs per SOL#mtu que em sento RE#mfort. MI
SIÉs per tu, SOL#mque m'has triat tal com RE#msoc, MI
SIque he après que SOL#men el fons la tendresa és la gran fortaleRE#msa. MI
SIM'has ensenyat SOL#mque no hi ha millors raons que les del RE#mcor. MI

SI SOL#m RE#m MI x2

SIÉs per SOL#mtu, que has arriRE#mbat MI
SIal moment preSOL#mcís, ni massa aviat ni massa RE#mtard. MI
SIQuan et tinc al SOL#mcostat, em sento com si fos a caRE#msa; MI
SIla meva llar SOL#més allà on tu hi deixes l'equipatRE#mge. MI

SOL#mSense tu FA#és que estic perdut.

SIÉs per RE#tu que la MIlluita té senFA#tit;
SIl'amor és RE#la força que ha MItriat ésser el meu desFA#tí.
SIObres camins RE#que només cal seMIguir per trobar-me a mi maFA#teix
i SOL#msentir que em dones coses que no em FA#dona ningú més.

SI SOL#m RE#m MI x2

SIÉs per SOL#mtot i per no RE#mres, MI
SIper voler esSOL#mtar aquí i per ser tal com RE#mets, MI
SIque li robo uns SOL#macords a la pols, el temps i la guitarRE#mra: MI
SIuna cançó, uSOL#mna petita flor per regalar-RE#mte. MI

SOL#mEnmig d'un món que és FA#boig, sense control.

SIÉs per RE#tu que la MIlluita té senFA#tit;
SIl'amor és RE#la força que ha MItriat ésser el meu desFA#tí.
SIObres camins RE#que només cal seMIguir per trobar-me a mi maFA#teix
i SOL#msentir que em dones coses que no em FA#dona ningú més.

SII en un RE#món dels diners, de MIl'enveja i el poFA#der,
SIets l'amor RE#i la força que MIm'empeny cap a un nou desFA#tí.
SINo vull tenir, RE#tan sols vull sentir MItot allò que em pots doFA#nar.
SISé que el temps RE#no esborrarà el MIque és bo i és de veriFA#tat.

DO MI x3
DO

És per MItu que la FAlluita té senSOLtit;
DOl'amor és MIla força que ha FAtriat ésser el meu desSOLtí.
DOObres camins MIque només cal seFAguir per trobar-me a mi maSOLteix
i senLAmtir que em dones coses que no em SOLdona ningú més.

SII en un RE#món tan esquerp, MIple de bojos al poFA#der,
SIets l'amor RE#i la força que MIm'empeny cap a un nou desFA#tí.
SINo vull RE#tenir, tan MIsols vull senFA#tir…
SISé que el temps RE#no esborrarà el MIque és bo i és de veriFA#tat.

DO LAm MI FA x2

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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