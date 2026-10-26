Intro:
SI SOL#m RE#m MI x2 SIÉs per SOL#mtu que em sento RE#mfort. MI SIÉs per tu, SOL#mque m'has triat tal com RE#msoc, MI SIque he après que SOL#men el fons la tendresa és la gran fortale RE#msa. MI SIM'has ensenyat SOL#mque no hi ha millors raons que les del RE#mcor. MI SI SOL#m RE#m MI x2 SIÉs per SOL#mtu, que has arri RE#mbat MI SIal moment pre SOL#mcís, ni massa aviat ni massa RE#mtard. MI SIQuan et tinc al SOL#mcostat, em sento com si fos a ca RE#msa; MI SIla meva llar SOL#més allà on tu hi deixes l'equipat RE#mge. MI SOL#mSense tu FA#és que estic perdut. SIÉs per RE#tu que la MIlluita té sen FA#tit; SIl'amor és RE#la força que ha MItriat ésser el meu des FA#tí. SIObres camins RE#que només cal se MIguir per trobar-me a mi ma FA#teix
i
SOL#msentir que em dones coses que no em FA#dona ningú més. SI SOL#m RE#m MI x2 SIÉs per SOL#mtot i per no RE#mres, MI SIper voler es SOL#mtar aquí i per ser tal com RE#mets, MI SIque li robo uns SOL#macords a la pols, el temps i la guitar RE#mra: MI SIuna cançó, u SOL#mna petita flor per regalar- RE#mte. MI SOL#mEnmig d'un món que és FA#boig, sense control. SIÉs per RE#tu que la MIlluita té sen FA#tit; SIl'amor és RE#la força que ha MItriat ésser el meu des FA#tí. SIObres camins RE#que només cal se MIguir per trobar-me a mi ma FA#teix
i
SOL#msentir que em dones coses que no em FA#dona ningú més. SII en un RE#món dels diners, de MIl'enveja i el po FA#der, SIets l'amor RE#i la força que MIm'empeny cap a un nou des FA#tí. SINo vull tenir, RE#tan sols vull sentir MItot allò que em pots do FA#nar. SISé que el temps RE#no esborrarà el MIque és bo i és de veri FA#tat. DO MI x3 DO
És per
MItu que la FAlluita té sen SOLtit; DOl'amor és MIla força que ha FAtriat ésser el meu des SOLtí. DOObres camins MIque només cal se FAguir per trobar-me a mi ma SOLteix
i sen
LAmtir que em dones coses que no em SOLdona ningú més. SII en un RE#món tan esquerp, MIple de bojos al po FA#der, SIets l'amor RE#i la força que MIm'empeny cap a un nou des FA#tí. SINo vull RE#tenir, tan MIsols vull sen FA#tir… SISé que el temps RE#no esborrarà el MIque és bo i és de veri FA#tat. DO LAm MI FA x2
i
i
És per
i sen