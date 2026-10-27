LABaby, amb tu tenc sa sensació SIque estem sempre DO#mgirant i el món SIs’atura. LASé que tot és una il·lusió SIi que tot té un DO#mfinal, però quina SIlocura.
Me LAdesarma quan SIme mira. DO#mM’obsessiona, me SIcaptiva i ara LAno sé com SIsortir-ne, DO#mno.
Baby, jo no sé com LAsuperar es teus LAbesos. SISOS besos, DO#mes teus besos. SIBaby, jo no sé com LAsuperar es teus LAbesos. SIMe falten uns besos, DO#mes teus besos, SIes teus besos.
LASI
DO#mÉs una cridada SId’emergència, baby. LASI
DO#mPels teus besos. SISOS besos.
LA
SIAra que el món va cap DO#menrere, pas un poc de SIpena de mirar LAendavant. SIIntent agafar-me per no DO#mcaure, però, baby, estic SIflotant.
LAEnamorar-se no sé què SIsignifica, segueix-me donant DO#mpistes. SINo diguis paraules, mai són LAcertes. SIEs nostres camins ja no són DO#mrectes, SIno.
Me LAdesarma quan SIme mira. DO#mM’obsessiona, me SIcaptiva i ara LAno sé com SIsortir-ne, DO#mno.
Baby, jo no sé com suLAperar es teus LAbesos. SISOS besos, DO#mes teus besos. SIBaby, jo no sé com LAsuperar es teus LAbesos. SIMe falten uns besos, DO#mes teus besos, SIbaby, jo no sé com LAsuperar-ho.
SI
DO#mÉs una cridada SId’emergència, baby. LASI
DO#mPels teus besos. SISOS besos.
DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo. Ara que el món va cap LAenrere, pas un poc de SOL#m7pena de mirar endavant.
DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo. Intent agafar-me per no LAcaure, però, baby, estic SOL#m7flotant.
DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo. Ara que el món va cap LAenrere, pas un poc de SOL#m7pena de mirar endavant.
DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo. Intent agafar-me per no LAcaure…
SOL#m7Baby, jo no sé com LAsuperar SOL#m7es teus LAbesos. SISOS besos, DO#mes teus besos. SIBaby, jo no sé com LAsuperar SOL#m7es teus LAbesos. SIMe falten uns besos, DO#mes teus besos. SI