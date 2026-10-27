Es teus beSOS (Acords)

Baby, amb tu tenc sa sensació

Acords Acords
Maria Jaume
maria jaume sant domingo forever
maria jaume sant domingo forever
LA SI DO#m SI

LABaby, amb tu tenc sa sensació
SIque estem sempre DO#mgirant
i el món SIs’atura.
LASé que tot és una il·lusió
SIi que tot té un DO#mfinal,
però quina SIlocura.

Me LAdesarma quan SIme mira.
DO#mM’obsessiona, me SIcaptiva
i ara LAno sé com SIsortir-ne, DO#mno.

Baby, jo no sé com LAsuperar
es teus LAbesos.
SISOS besos,
DO#mes teus besos.
SIBaby, jo no sé com LAsuperar
es teus LAbesos.
SIMe falten uns besos,
DO#mes teus besos,
SIes teus besos.

LA SI

DO#mÉs una cridada SId’emergència, baby.
LA SI

DO#mPels teus besos.
SISOS besos.

LA

SIAra que el món va cap DO#menrere,
pas un poc de SIpena de mirar LAendavant.
SIIntent agafar-me per no DO#mcaure,
però, baby, estic SIflotant.

LAEnamorar-se no sé què SIsignifica,
segueix-me donant DO#mpistes.
SINo diguis paraules, mai són LAcertes.
SIEs nostres camins ja no són DO#mrectes, SIno.

Me LAdesarma quan SIme mira.
DO#mM’obsessiona, me SIcaptiva
i ara LAno sé com SIsortir-ne, DO#mno.

Baby, jo no sé com suLAperar
es teus LAbesos.
SISOS besos,
DO#mes teus besos.
SIBaby, jo no sé com LAsuperar
es teus LAbesos.
SIMe falten uns besos,
DO#mes teus besos,
SIbaby, jo no sé com LAsuperar-ho.

SI

DO#mÉs una cridada SId’emergència, baby.
LA SI

DO#mPels teus besos.
SISOS besos.

DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo.
Ara que el món va cap LAenrere,
pas un poc de SOL#m7pena de mirar endavant.

DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo.
Intent agafar-me per no LAcaure,
però, baby, estic SOL#m7flotant.

DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo.
Ara que el món va cap LAenrere,
pas un poc de SOL#m7pena de mirar endavant.

DO#mDéu n’hi do, Déu n’hi do, Déu n’hi SIdo.
Intent agafar-me per no LAcaure…

SOL#m7Baby, jo no sé com LAsuperar
SOL#m7es teus LAbesos.
SISOS besos,
DO#mes teus besos.
SIBaby, jo no sé com LAsuperar
SOL#m7es teus LAbesos.
SIMe falten uns besos,
DO#mes teus besos.
SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi