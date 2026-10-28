Esbarzers (Acords)

L’olor a podrit de València

Acords Acords
La Gossa Sorda
la gossa sorda l ultima volta en concert live
la gossa sorda l ultima volta en concert live
FA#m LA RE FA#m RE LA DO#

FA#mL’olor a podrit de València
em posa caLAlent, expulsat per REl’arc
de l’estació de FA#mtren.

FA#mSoc l’últim passatger a l’andana
dels teus ulls, l’úlLAtima “xusta” banyaREda,
rosella xafigaFA#mda.

FA#mQui collons ha apagat la llum?
Carn de rodalia LAi AP-7, set voltes per setmaREna
m’enamore del teu peu esquerFA#mre.

FA#mI veig com ens cau el cel
damunt, i LAamb el dit del REmig
l’aguante i el tire cap amunt. OuyeFA#mah!

A la punta de la llengua teLAnia un tros de Venus
que m’iRExia de la boca cada FA#mvolta que l’obria.

DO#Quan isc a buscar l’aleFA#mgria,
no sé per REquè acabe sempre en el teu carLArer.
DO#Allí es sent una meloFA#mdia…
Arrap de REcanyamel, carícia d’esbarLAzers.

FA#m LA RE FA#m RE LA DO#

FA#m“Incar-me” un garrot i volar, descivilitLAzar-me, aprendre a estimar
les REtares, les turbulències, FA#mdescobrir-nos poc a poc les cadències.

Cuidar els amics com em LAcuiden ells a mi,
conREtar-nos les misèFA#mries amb formatge, pa i vi.

Esnifar la vida amb LA“turulo” compartit,
fer REviatjar la llengua a FA#mtravés de la vall que tens entre els pits.

Tot per la pàtria del teu cos: LAarrugues, molles, pigues,
raREconets ocults, FA#mcicatrius i tatuatges.

Soltaves poesia en LAtotes les mirades,
jo teREnia les entranyes FA#mplenes de deixalles.
A la punta de la llengua teLAnia un tros de Venus
que m’iRExia de la boca caFA#mda volta que l’obria.

DO#Quan isc a buscar l’aleFA#mgria,
no sé per REquè acabe sempre en el teu carLArer.
DO#Allí es sent una meloFA#mdia…
Arrap de REcanyamel, carícia d’esbarLAzers.

DO#Quan isc a buscar l’aleFA#mgria,
no sé per REquè acabe sempre en el teu carLArer.
DO#M’acoste allí quan mor el FA#mdia,
i tu semREpre m’arreplegues l’ànima dels LApeus.

MI FA#m RE LA

DO#Quan isc a buscar l’aleFA#mgria,
no sé per REquè acabe sempre en el teu carLArer.
DO#Allí es sent una meloFA#mdia…
Arrap de REcanyamel, carícia d’esbarLAzers.

DO#Quan isc a buscar l’aleFA#mgria,
no sé per REquè acabe sempre en el teu carLArer.
DO#M’acoste allí quan mor el FA#mdia,
i tu semREpre m’arreplegues l’ànima dels LApeus.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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