MIPots fer un crit al cel, LA MIo obrir-te de cames, LAsí! MIMirar de reLAüll MIcom un ca quan caga, LA MIsemblar un heroi de fang, LAmal que et peMIsi, LAmal que et vulgui MIpendre el pèl, LAun carca gandul, MIen LAtal que et quedis mut.Escac!
MIJust quan em recordes l'esperit d'ahir LA MIel cor se'm torna asLApre, MIjust, LAjust, MIel meu cap LA MIs'estira eixut d'amor. LA
DO#mReSOL#mnoi! Quin dia més bord DO#msemSOL#mbla de fúcsia. DO#mL'alSOL#mfil ni es mou, et sol fer llufa. DO#mSOL#m Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru… SI DO#mSols SOL#mdir a cops, quan veus que perds, DO#mtots SOL#mels jocs són bruts, DO#mni SOL#mels crins ni els peons juguen per casa, DO#ml'alSOL#mfil? FA#mSOL#mSI
MILA
DO#mSols SOL#mdir a cops, quan veus que perds, DO#mtots SOL#mels jocs són bruts, DO#mni SOL#mels crins ni els peons juguen per casa, DO#ml'alSOL#mfil? FA#mSOL#mSI
DO#mSOL#m FA#mSOL#mSI
MIPots LAfer-te el ruc, MIpots LAdir-me que no has fet mai trampa, MIpots, LApots. MIQui LAem diu que no m'enganyes? MIPots LAfer-te el rus, sí, MIi LAdir-me que el pobre mai paga, pots, MIpots. LATu dius que no, però guanyes. MILA Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru, ru....