Escac i mat (Acords)

Pots fer un crit al cel

Acords Acords
Umpah-Pah
umpah pah bordell
umpah pah bordell
MIPots fer un crit al cel, LA
MIo obrir-te de cames, LAsí!
MIMirar de reLAüll
MIcom un ca quan caga, LA
MIsemblar un heroi de fang,
LAmal que et peMIsi,
LAmal que et vulgui MIpendre el pèl,
LAun carca gandul,
MIen LAtal que et quedis mut.Escac!

MIJust quan em recordes l'esperit d'ahir LA
MIel cor se'm torna asLApre,
MIjust, LAjust,
MIel meu cap LA
MIs'estira eixut d'amor. LA

DO#mReSOL#mnoi! Quin dia més bord
DO#msemSOL#mbla de fúcsia.
DO#mL'alSOL#mfil ni es mou, et sol fer llufa.
DO#m SOL#m Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru…
SI
DO#mSols SOL#mdir a cops, quan veus que perds,
DO#mtots SOL#mels jocs són bruts,
DO#mni SOL#mels crins ni els peons juguen per casa,
DO#ml'alSOL#mfil? FA#m SOL#m SI

MI LA

DO#mSols SOL#mdir a cops, quan veus que perds,
DO#mtots SOL#mels jocs són bruts,
DO#mni SOL#mels crins ni els peons juguen per casa,
DO#ml'alSOL#mfil? FA#m SOL#m SI

DO#m SOL#m
FA#m SOL#m SI

MIPots LAfer-te el ruc,
MIpots LAdir-me que no has fet mai trampa,
MIpots, LApots.
MIQui LAem diu que no m'enganyes?
MIPots LAfer-te el rus, sí,
MIi LAdir-me que el pobre mai paga, pots,
MIpots. LATu dius que no, però guanyes.
MI LA Tu, tu, tu, tu, tu, ru, ru, ru....

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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