SIm SOL RE LA x4
He perSImdut tantes tornades
que ara SOLja no sé on són.
CavalREcant sobre una estrofa,
junts arLAribarem al pont.
No SImhi ha cap cançó
que soSOLni millor
a REcap racó del món.
DOLa partitura de
SOLla teva cintura,
REvull seguir llegint
i poder enDOcendre la flama
SOLsobre el pentagrama
en el LAque embogim.
Poc a REpoc el foc
ens fa FA#mballar per l'infern
i soSImmiem que això nostre és eSOLtern.
Poc a REpoc pugem
escaFA#mles fins al cel,
i a SImla nit li surten ales i voSOLlem
i voRElem.
FA#m SIm
I a la SOLnit li surten ales i voRElem.
FA#m SIm
I a la SOLnit li surten LAales i volem.
SIm SOL RE LA x2
SImAnem buscant les notes,
ara SOLfluix, ara més fort.
Al REritme que ens marca
el baLAtec del teu cor.
I SImels silencis són
sols per resSOLpirar i
torREnar a començar.
DONo hi ha cap orquestra
SOLni cap nit de festa
que REpugui igualar
aDOquesta melodia
SOLamb dolça harmonia
que ara LAfem sonar.
Poc a REpoc el foc
ens fa FA#mballar per l'infern
i soSImmiem que això nostre és eSOLtern.
Poc a REpoc pugem
escaFA#mles fins al cel,
i a SImla nit li surten ales i voSOLlem
i voRElem.
FA#m SIm
I a la SOLnit li surten ales i voRElem.
FA#m SIm
I a la SOLnit li surten LAales i volem.
SIm SOL RE LA x4
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