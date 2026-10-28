LAmCau la pluja tòxica
REmsobre els escarbats
SOLi el mar gris s'emporta
LAmles ciutats.
LAmCau la pluja tòxica (visca)
REmsobre els escarbats (el)
SOLi el mar gris s'emporta (progrés)
LAmles ciutats (mundial).
LAmVisca el progrés mundial.
LAmCau la pluja tòxica (visca)
REmsobre els escarbats (el)
SOLi el mar gris s'emporta (progrés)
LAmles ciutats (mundial).
LAmCau la pluja tòxica (visca)
REmsobre els escarbats (el)
SOLi el mar gris s'emporta (progrés)
LAmles ciutats (mundial).
DOJa MImnoFAmés em queda el record
DOpasMImsat FAen què vaig somiar
DOun MImfuFAtur molt diferent
DOper MImtots. FA
DOI MImja FAnomés em queda el record
DOpasMImsat FAen què vaig somiar
DOun MImfuFAtur molt diferent
DOper MImtots. FA
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.