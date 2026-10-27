La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
Intro:
RE
Per quants ca
SOLmins l'home hau LArà de pas REsar
abans que ar
SOLribi a ser al REgú?
Quants mars hau
SOLrà de cre LAuar un colom REblanc
per dormir a la
SOLplatja se LAgur? REQuants canons SOLmés hauran LAde dispa RErar
abans que per
SOLfi es quedin REmuts?
Ai
SOLxò, amic LAmeu, no REmés ho sap el SOLvent,
escolta la res
LAposta dins del REvent.
Quan
SOLtes vega LAdes po REdrem mirar a SOLmunt
abans d'arribar
LAa veure el REcel?
Quan
SOLtes ore LAlles REhaurem de te SOLnir
per sentir com
LAploren ar REreu?
Quan
SOLtes morts LAens cal REdran, amic SOLmeu,
per saber que
LAha mort massa REgent?
Ai
SOLxò, amic LAmeu, no REmés ho sap el SOLvent,
escolta la res
LAposta dins del REvent.
Quants
SOLanys podrà LAuna mun REtanya exis SOLtir
abans que se
LAl'ensorri la REmar?
Quant
SOLtemps la gent LAhau RErà de se SOLguir
per guanyar-se
LAla? lliber REtat.
Quan
SOLtes vega LAdes po REdrem girar el SOLcap,
fingir que no
LAens hem ado REnat?
Ai
SOLxò, amic LAmeu, no REmés ho sap el SOLvent,
escolta la res
LAposta dins del REvent.
Per quants ca
abans que ar
Quants mars hau
per dormir a la
abans que per
Ai
escolta la res
Quan
abans d'arribar
Quan
per sentir com
Quan
per saber que
Ai
escolta la res
Quants
abans que se
Quant
per guanyar-se
Quan
fingir que no
Ai
escolta la res