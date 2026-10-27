Escolta-ho en el vent (Acords)

Per quants camins l'home haurà de passar

Acords Acords
Els miralls de Dylan

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

Intro: RE

Per quants caSOLmins l'home hauLArà de pasREsar
abans que arSOLribi a ser alREgú?
Quants mars hauSOLrà de creLAuar un colom REblanc
per dormir a la SOLplatja seLAgur?

REQuants canons SOLmés hauran LAde dispaRErar
abans que per SOLfi es quedin REmuts?

AiSOLxò, amic LAmeu, noREmés ho sap el SOLvent,
escolta la resLAposta dins del REvent.

QuanSOLtes vegaLAdes poREdrem mirar aSOLmunt
abans d'arribar LAa veure el REcel?
QuanSOLtes oreLAlles REhaurem de teSOLnir
per sentir com LAploren arREreu?
QuanSOLtes morts LAens calREdran, amic SOLmeu,
per saber que LAha mort massa REgent?

AiSOLxò, amic LAmeu, noREmés ho sap el SOLvent,
escolta la resLAposta dins del REvent.

Quants SOLanys podrà LAuna munREtanya exisSOLtir
abans que se LAl'ensorri la REmar?
Quant SOLtemps la gent LAhauRErà de seSOLguir
per guanyar-se LAla? lliberREtat.
QuanSOLtes vegaLAdes poREdrem girar el SOLcap,
fingir que no LAens hem adoREnat?

AiSOLxò, amic LAmeu, noREmés ho sap el SOLvent,
escolta la resLAposta dins del REvent.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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