MImCom quan vaig caminant SImfins al port LAmper la vora del REmar passejant, MImi m'assec en el braç de SImles pedres i LAmallí escolte el REmar i sent el vent. MImEls records, les olors SImd'un passat, LAmrodejat de peREtits pescadors MImque amb paciència SImestiraven LAmd'un fil per trobar nous REamics junt al far MImcaSImda LAmnit. RE
MImDoncs aDOcí comença un REllarg diàleg enMImtre peces DOd'un mateix REconjunt. DOAcí soREbren negocis MImque amaguen tot DOeixe oREdi cap al MImnostre cel.
Mire enfront el sol SImdalt del Montgó LAmi els ocells volant REper la mar. MImAl moment comença una SImgran calma, s'aixeLAmca el teló, avui n'hi REha funció. MImL'espectacle convida SIma tothom i uLAmna brisa invisible ens REconquista. MImEns banyem les vergonyes, SImmullem els malLAmsons i trobem nous paisatREges de front.
MImDoncs aDOcí comença un REllarg diàleg MImentre peces DOd'un maREteix conjunt. DOAcí soREbren persoMImnes que amaguen DOtot eixe oREdi cap al MImnostre món.
FAAra aprenc que LAmtot es mou, que SOLsi no actues, no LAmpot canviar. FAMira als ulls de LAmqui no et crega, dis-SOLli el que penses, FAque trie on va.