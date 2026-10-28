MIm DO SOL RE
LAmUna ràdio a les trinxeres, SOL→LAmLennon canta «Give peace a chance». SOL
Tots busquem la REnostra immunitat, diu el LAmpoeta del DOcarrer. SOL
MImLa vida és fàcil amb SOLels ulls tancats. RE
LAmLes criatures avorSOL→LAmrides els seus jocs ja juguen sols, SOL
i l'amor es REcompra a internet i la guerLAmra al «pay per DOview», SOL
MImel poeta escriu SOLa la paret. RE
Temps de canvis, MImtotDOhom diu que està SOLcansat. RE
Temps de canvis, MImnomés DOcal sortir al SOLcarrer. RE
Temps de canvis, MImpotDOser és l'hora de trenSOLcar. RE
Temps de canvis, MImestà DOescrit a la paSOLret. RE
LAmAllargant la mà tremoloSOL→LAmsa, hi ha un home assegut SOL
demanant uREna mica d'amor, avui LAmno vol sentir-DOse sol, SOL
MImel diner no pot comSOLprar-ho tot. RE
LAmAixequem els ulls enlaire SOL→LAmobservant com canvia el cel. SOL
Tots volem la REnostra immunitat, només veLAmiem el que ens DOconvé, SOL
MImel poeta escriu SOLa la paret. RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.