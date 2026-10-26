Escriu-me aviat (Acords)

Escriu-me aviat

Acords Acords
Lluís Llach
LAmEsMI7criu-me aviat,
LAmno MI7tardis més,
LAmno deixis SOL7que l'angoixa em DOguaMI7nyi.
LAmNo MI7facis de
LAmla MI7soledat
LAmla meSOL7va fidel comDOpaMI7nya.
LAmFes-me SOL7veure el teu DOcos MI7
LAmenmig de les SOL7teves paDOrauMI7les,
LAmi amb les SOLos els teus REulls,
LAmi amb les SOL7tes les esDOpatMI7lles.
LAmEsMI7criu-me aviat,
LAmcaMI7da mot, un gest,
LAmcada fraSOL7se, una miDOraMI7da.
LAmEsMI7criu-me aviat,
LAmi, MI7en tant que puguis,
LAmomple el buit SOL7de les paDOrauMI7les.
LAmCada síl·SOLlaba, un REpoc
LAmde la perSOL7sona aiDOmaMI7da,
LAmi amb les SOLos els teus REulls,
LAmi amb les SOL7tes les esDOpatMI7lles.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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