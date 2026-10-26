LAmEsMI7criu-me aviat, LAmno MI7tardis més, LAmno deixis SOL7que l'angoixa em DOguaMI7nyi. LAmNo MI7facis de LAmla MI7soledat LAmla meSOL7va fidel comDOpaMI7nya. LAmFes-me SOL7veure el teu DOcos MI7 LAmenmig de les SOL7teves paDOrauMI7les, LAmi amb les SOLos els teus REulls, LAmi amb les SOL7tes les esDOpatMI7lles. LAmEsMI7criu-me aviat, LAmcaMI7da mot, un gest, LAmcada fraSOL7se, una miDOraMI7da. LAmEsMI7criu-me aviat, LAmi, MI7en tant que puguis, LAmomple el buit SOL7de les paDOrauMI7les. LAmCada síl·SOLlaba, un REpoc LAmde la perSOL7sona aiDOmaMI7da, LAmi amb les SOLos els teus REulls, LAmi amb les SOL7tes les esDOpatMI7lles.