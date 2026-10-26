Espai llunyà (Acords)

Cansats del dia a dia

Acords Acords
Sanjosex
sanjosex al marge d un cami
sanjosex al marge d un cami
REm DO SOLm7 DO REm DO SOLm7 DO

REmCansats del dia a diDOa,
SOLm7potser hauríem de marDOxar
REmcap a un espai lluDOnyà,
SOLm7un país o una iDOlla.
REmVoltar per tot el DOmón,
SOLm7a veure què ens espeDOra.
REmDeixar-ho tot enrere DO
SOLm7i no tornar mai DOmés.

REmEn un espai llunyà, DO
LA#sense interessos ni tensiFAons,
LA#no hi haurà preocupaciFAons:
LAflotarem en la sorSOLm7presa.

REmQue bonic és recorDOdar
SOLm7les colònies a la Cot! DO
REmQue guai va ser puDOjar
SOLm7al volcà de Santa MargariDOda!

REmCaminant per RomaniDOa,
SOLm7entre boscos i casDOtells,
REmvaig veure com creiDOxia
SOLm7l'alegria dintre DOmeu.

REmFent ruta pels UDOrals,
SOLm7perdut a la Mongòlia, DO
REmquan algú ja ens coDOneixia,
SOLm7vam marxar sense dir DOres.

REmBuscàvem per IstanDObul
LA#una veritat com aquell temFAple.
LA#D'orient a occiFAdent,
LAtu volies el punt SOLm7mig.

REmI per satisfer el DOteu desig
SOLm7vam buscar sense parar DO
REmracons immaculats, DO
SOLm7i Pamukkale ens va troDObar.

REmTe'n recordes de PaDOrís,
SOLm7a l'Arc de la Défense, DO
REmpujant la Torre EifDOfel?
SOLm7Anècdotes precioses. DO

REmEn un cràter circuDOlar,
LA#en un viatge lunar, FA
LA#podrem fer l'amor FA
LAamb gravetat set vegades inferiSOLm7or.

LAEn un futur proper LA#
FAnomés viatjarem. LA
LA#Les nostres relaciFAons
LAseran molt més senLA#zilles.

FASerem observadors LA
LA#amb mandra de parFAlar.
LASerem humans, llaLA#vors,
FAllunyans en la mirada.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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