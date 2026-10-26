REmCansats del dia a diDOa, SOLm7potser hauríem de marDOxar REmcap a un espai lluDOnyà, SOLm7un país o una iDOlla. REmVoltar per tot el DOmón, SOLm7a veure què ens espeDOra. REmDeixar-ho tot enrere DO SOLm7i no tornar mai DOmés.
REmEn un espai llunyà, DO LA#sense interessos ni tensiFAons, LA#no hi haurà preocupaciFAons: LAflotarem en la sorSOLm7presa.
REmQue bonic és recorDOdar SOLm7les colònies a la Cot! DO REmQue guai va ser puDOjar SOLm7al volcà de Santa MargariDOda!
REmCaminant per RomaniDOa, SOLm7entre boscos i casDOtells, REmvaig veure com creiDOxia SOLm7l'alegria dintre DOmeu.
REmFent ruta pels UDOrals, SOLm7perdut a la Mongòlia, DO REmquan algú ja ens coDOneixia, SOLm7vam marxar sense dir DOres.
REmBuscàvem per IstanDObul LA#una veritat com aquell temFAple. LA#D'orient a occiFAdent, LAtu volies el punt SOLm7mig.
REmI per satisfer el DOteu desig SOLm7vam buscar sense parar DO REmracons immaculats, DO SOLm7i Pamukkale ens va troDObar.
REmTe'n recordes de PaDOrís, SOLm7a l'Arc de la Défense, DO REmpujant la Torre EifDOfel? SOLm7Anècdotes precioses. DO
REmEn un cràter circuDOlar, LA#en un viatge lunar, FA LA#podrem fer l'amor FA LAamb gravetat set vegades inferiSOLm7or.
LAEn un futur proper LA# FAnomés viatjarem. LA LA#Les nostres relaciFAons LAseran molt més senLA#zilles.
FASerem observadors LA LA#amb mandra de parFAlar. LASerem humans, llaLA#vors, FAllunyans en la mirada.