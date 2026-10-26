LAmAssaltarem la ciutat de les REmtrisMItors. LAmRespirarem el fum del poble i l'aire dels REmseMInyors. LAmHem traficat mil somnis i una il·lusió: l'espeREmranMIça. LAmLluny d'aquí quaranta lladres s'han repartit REmel MImón. LAmAssaltarem la ciutat de les REmtrisMItors. LAmRespirarem el fum del poble i l'aire dels REmseMInyors. LAmHem traficat mil somnis i una il·lusió: l'espeREmranMIça. LAmLluny d'aquí quaranta lladres s'han repartit REmel MImón.
DOEsperança! Tornarem a FAcomençar. Oh! Oh! Oh! DOOh! Som un riu que sempre aSOLvança, de la guerra en farem LAmdansa, del Mar Negre a GibralFAtar. Va bullint l'espeDOrança, que tremoli el nostre SOLmar!
LAmREmLAmREmMI
LAmUn viatge llarg, hem caminat amb el REmcor. MI LAmLa nit, el fred, el plor, omplirem amb canREmçons. MI LAmLluny d'aquí quaranta lladres s'han repartit el REmmón. MI LAmContra la guerra, contra l'oblit, contra la por: esperanREmça! MI
DOEsperança! Tornarem a FAcomençar. Oh! Oh! Oh! DOOh! Som un riu que sempre aSOLvança, de la guerra en farem LAmdansa, del Mar Negre a GibralFAtar. Va bullint l'espeDOrança, que tremoli el nostre SOLmar! DOEsperança! Tornarem a FAcomençar. Oh! Oh! Oh! DOOh! Som un riu que sempre aSOLvança, de la guerra en farem LAmdansa, del Mar Negre a GibralFAtar. Va bullint l'espeDOrança, que tremoli el nostre SOLmar!