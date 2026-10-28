DOVora el mar,
LAmentre els brams dels trons,
DOhi LAmha una gent esperant
SImuna llum
FAque es vagi acostant
MImsota els llamps.
DOVora el mar,
LAmde genolls plorant,
DOdoLAmnes grans estan resant:
SImOh! Déu meu,
FAtu que tens el poder,
MImjo t'imploro.
SOLPerò aquest mar,
MImsempre traïcioner,
SImagafa l'amor
DOi l'esperit,
MImjuga amb ells.
SOLÉs la por
MImde tants mariners,
SIml'aDOmargor d'un adéu
MImcom tants més.
SOLUn instant
MImi el seu món es perd
SImsota les aigües
DOque MImestimaven tant.
SOLAdéu, germà,
MImdon records al vell,
SImque avui jo marxo i
DOpotMImser no torni més.
DOVora el mar,
LAmal compàs del vent,
DOoLAmnes fan de cavall
SImd'homes bons
FAque han anat a lluitar
MImper menjar.
DOLlops de mar
LAmque no viuran més
DOl'eLAmmoció d'un nen corrent
SImcap al port,
FAple d'amor,
MImamb la mare.
LAmEl REmar...
SImAquell món...
MImEl mar etern...
SOLQuin mal any
MImper aquella gent:
SImprimer en Joan,
DOel seu net,
MImel més gran.
SOLI ara el mar
MImn'ha robat un més.
SImPare i fill
DOjunts al cel,
MImsi és que hi ha cel.
SOLUn instant
MImi el seu món es perd
SImsota les aigües
DOque MImestimaven tant.
SOLAdéu, germà,
MImdona records al vell,
SImque avui jo marxo i
DOpotLAmser MImno torni més.
Fill REmeu!
SImFill meu!
DOFill meu!
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.