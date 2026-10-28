RETinc la boca LA/SOLseca LA/REi no hi ha res LA/SOLenlloc.
LA/REEls meus llavis LA/SOLes tallen amb LAla REpols de LAl'aSOLgost.
RETu em cremaves LA/SOLla goLA/REla amb el teu LA/SOLflux ardent,
LA/REpoc a poc, LA/SOLgota a gota, LAanaREva LAcaSOLient.
DOHe provat altres liMImcors, DOhe begut fins al darrer MImglop,
però sense REtu SOL/REesSOLtic perREdut. SOL/RE
SOLNo soc ninREgú. SOL/RE→SOLTinc set de DOtu! LA
REVull LAenSOLveLA→REriLA→SOLnar-LAme RE→LAamb SOLel LAteu beuSImratge, LA SOL LA
MImamb el teu verí d'amor, SOLdolç líquid arLAdent.
Tinc set de REtu! LA SOL
RETinc la boca LA/SOLseca, LA/REestic eixut LA/SOLd'amor,
LA/REde la teva LA/SOLessència, de LAla REteva LAoSOLlor.
RETu em mullaves LA/SOLels llaLA/REvis, tu em feLA/SOLies patir,
LA/REtu em vessaLA/SOLves per sobre el LAteu espeRErit LAdiSOLví.
DOHe buscat en altres MImllocs, DOhe arribat fins a la MImmort,
però sense REtu, SOL/REesSOLtrany liREcor... SOL/RE
SOLEt vull a REprop, SOL/RE→SOLtinc set d'aDOmor! LA
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