Espurna ft. Figa Flawas (Acords)

Si tot és un tabú

Acords Acords
Stay Homas
Si tot és un SOLtabú,
no serem mai SImningú.
La llum al fons del SOLpou
brilla més que una SImespurna
i es DOreflexa la llum de la lluna,
que és DOel sol que de lluny et saluda.

SOLSoc feliç SImaixí.
SOLQuin fart de SImpatir!
Escrit a les DOonades,
no penso en la LAmtornada,
només en el SOLcamí.

Deixar de fuSImar i
d’intentar MImagradar-li a gent que m’és igual,
ho tinc LAmpendent,
però estic SIcontent.
Suposo que MImningú pot estar sempre al 100%.

LAmPels fòssils SIdinosaures,
dino MImtard, se’m fan les tantes.
LAmBereno, SIbereno,
ja que estic MImbereno.

LAmEstic regant les SIplantes,
MImmeteorits i tot pels aires.
LAmVeneno, SIveneno,
la pressa és MImveneno.

Si tot és un SOLtabú,
no serem mai SImningú.
La llum al fons del SOLpou
brilla més que una SImespurna
i es DOreflexa la llum de la lluna,
que és DOel sol que de lluny et saluda.

SOLSoc feliç SImaixí.
SOLQuin fart de SImpatir!
Escrit a les DOonades,
no penso en la LAmtornada,
només en el SOLcamí.

SIm SOL SIm DO LAm

SOLLes coses SImimportants passen
quan no estem DOdormits,
tot i que els DOmsomnis són SOLbonics.
I quan ens anem fent SImgrans,
tots volem ser DOpetits,
tot i que els DOmsomnis són SOLbonics.

SOLLes coses SImimportants passen
quan no estem DOdormits,
tot i que els DOmsomnis són SOLbonics.
I quan ens anem fent SImgrans,
tots volem ser DOpetits,
tot i que els DOmsomnis són SOLbonics.

SIm DO DOm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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