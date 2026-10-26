Si tot és un
SOLtabú,
no serem mai
SImningú.
La llum al fons del
SOLpou
brilla més que una
SImespurna
i es
DOreflexa la llum de la lluna,
que és
DOel sol que de lluny et saluda. SOLSoc feliç SImaixí. SOLQuin fart de SImpatir!
Escrit a les
DOonades,
no penso en la
LAmtornada,
només en el
SOLcamí.
Deixar de fu
SImar i
d’intentar
MImagradar-li a gent que m’és igual,
ho tinc
LAmpendent,
però estic
SIcontent.
Suposo que
MImningú pot estar sempre al 100%. LAmPels fòssils SIdinosaures,
dino
MImtard, se’m fan les tantes. LAmBereno, SIbereno,
ja que estic
MImbereno. LAmEstic regant les SIplantes, MImmeteorits i tot pels aires. LAmVeneno, SIveneno,
la pressa és
MImveneno.
Si tot és un
SOLtabú,
no serem mai
SImningú.
La llum al fons del
SOLpou
brilla més que una
SImespurna
i es
DOreflexa la llum de la lluna,
que és
DOel sol que de lluny et saluda. SOLSoc feliç SImaixí. SOLQuin fart de SImpatir!
Escrit a les
DOonades,
no penso en la
LAmtornada,
només en el
SOLcamí. SIm SOL SIm DO LAm SOLLes coses SImimportants passen
quan no estem
DOdormits,
tot i que els
DOmsomnis són SOLbonics.
I quan ens anem fent
SImgrans,
tots volem ser
DOpetits,
tot i que els
DOmsomnis són SOLbonics. SOLLes coses SImimportants passen
quan no estem
DOdormits,
tot i que els
DOmsomnis són SOLbonics.
I quan ens anem fent
SImgrans,
tots volem ser
DOpetits,
tot i que els
DOmsomnis són SOLbonics. SIm DO DOm
no serem mai
La llum al fons del
brilla més que una
i es
que és
Escrit a les
no penso en la
només en el
Deixar de fu
d’intentar
ho tinc
però estic
Suposo que
dino
ja que estic
la pressa és
Si tot és un
no serem mai
La llum al fons del
brilla més que una
i es
que és
Escrit a les
no penso en la
només en el
quan no estem
tot i que els
I quan ens anem fent
tots volem ser
tot i que els
quan no estem
tot i que els
I quan ens anem fent
tots volem ser
tot i que els