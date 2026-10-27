LAQuan la nit arriba als MInostres pobles, LA
l’emoció i els MInervis són preLAsents,
els més grans i MIjoves es LApreparen,
mocadors, jaqueFAtes i barMIrets.
LALa lluna enlluerna MIles mirades, LA
ja ressona el MItoc dels tabaLAlers,
a l’infern ja sonen les camMIpanes, invoquem el LAnom de Llucifer.
DOUoo! Fem MIcorrefoc!
Que les LAmespurnes que ens saltin omplin de llum el món.
DOUoo! Fem MIcorrefoc! Sent el caliu, la màgia viu.
DOCarreguem les bèsties i les masses, MIomplim els carrers de foc i fum,
els diaLAmbles entrem a la plaça, aixequem les forques ben amunt.
FAObrim les portes de l’infern, LAm
FAl’encesa avança cap al cel, LAm
DOun poble unit sota el reflex, MIm
FAla flama neix del sentiment. FAm
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.