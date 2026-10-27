La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
SOLmDOmFASOLm x2
Vivim en un món injust DOmple de diferència, de FAsomnis sense identitat que SOLmfan perdre l’essència, de pobles invisibles silenDOmciats per la impotència. HisFAtòries que transformen sentiSOLmments d’inexistència.
SOLmDOmFASOLm x4
Vivim en un món injust DOmple de diferència, de FAsomnis sense identitat que SOLmfan perdre l’essència, de pobles invisibles silenDOmciats per la impotència. HisFAtòries que transformen sentiSOLmments d’inexistència.
Persones que no veuen el DOmcamí en la distància, que FAno troben cap solució tot SOLmi tenir constància, quan perden la paciència DOmi no troben la substància, es FAtroben atrapats entre paret, SOLmespasa i ànsia.
MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el SOLmsol. RE MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el REsol.
SOLmDOmFASOLm x4
Se senten dominats per sensaDOmcions de dissonància i FAbusquen la sortida en labeSOLmrints d’intolerància, oloren la fragància que els eDOmvoca aquella infància, que FAels omple de superació, lluiSOLmta i perseverança.
Combaten els sistemes que els deiDOmxen en evidència, amb FAarmes tan precises que SOLmdisparen persistència: paraules, plors i ràbia que volen DOmcanviar l’essència, per FAviure en un món nou on no SOLmhi hagi diferència.
MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el SOLmsol. RE MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el REsol. MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el SOLmsol. RE MI♭Lluitarem per tots els pobles d’aquest món SI♭que estan vivint entre silencis i foscors. FALluitarem perquè torni a sortir ben aviat el REsol.
SOLmDOmFASOLm x4
Vivim en un món injust DOmple de diferència, de FAsomnis sense identitat que SOLmfan perdre l’essència, de pobles invisibles silenDOmciats per la impotència. HisFAtòries que transformen sentiSOLmments d’inexistència.