Esta nit (Acords)

Hui t'escric esta cançó per contar-te que no hi ha

Acords Acords
Matís
SOLHui t'esREcric esta DOcançó per contar-te que no hi ha
SOLtemps, estic REvençut si estic amb DOtu.
Quan et SOLmire, sols REt'admire, apunte miDOrades que reboten al teu
SOLcos. Quan et REmous, em fas voDOlar, quan SOLet REmous, em fas DOvolar.

SOL RE DO

MImSi recordes les voltes REque portes sonant a DOles cordes,
serà que et recorde que la meua MImsang està imREpregnada per DOl'amor,
que la meua MImsang està imREpregnada per DOl'amor.
Som esMImpurnes que aREpaguem la soDOledat. Quan estem prop, s'encén
la MImflama que ens enRElaira fins al DOcel, s'encén la flama MImque ens enlaiREra fins al cel. DO

SOL RE DO RE x2

MImI esta DOnit tornaSOLrem a trobar-nos REal teu llit,
MImi esta DOnit parlaSOLrem fins sentir-nos RErespirar,
MImi esta DOnit provaSOLrem de dormir-nos REabraçats,
MImi esta DOnit somiSOLarem convertits en REocellets.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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