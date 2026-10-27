SOLHui t'esREcric esta DOcançó per contar-te que no hi ha SOLtemps, estic REvençut si estic amb DOtu. Quan et SOLmire, sols REt'admire, apunte miDOrades que reboten al teu SOLcos. Quan et REmous, em fas voDOlar, quan SOLet REmous, em fas DOvolar.
SOLREDO
MImSi recordes les voltes REque portes sonant a DOles cordes, serà que et recorde que la meua MImsang està imREpregnada per DOl'amor, que la meua MImsang està imREpregnada per DOl'amor. Som esMImpurnes que aREpaguem la soDOledat. Quan estem prop, s'encén la MImflama que ens enRElaira fins al DOcel, s'encén la flama MImque ens enlaiREra fins al cel. DO
SOLREDORE x2
MImI esta DOnit tornaSOLrem a trobar-nos REal teu llit, MImi esta DOnit parlaSOLrem fins sentir-nos RErespirar, MImi esta DOnit provaSOLrem de dormir-nos REabraçats, MImi esta DOnit somiSOLarem convertits en REocellets.