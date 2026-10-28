Estaré millor demà (Acords)

Esa resaca emocional

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The Tyets
Acords i lletres de The Tyets per a guitarra i ukelele
Acords i lletres de The Tyets per a guitarra i ukelele
MIm RE SOL DO

MImEsa reREsaca emocioSOLnal
de una fiDOesta con amigos.
MImEn verREdad no estoy tan SOLmal
porque esDOtoy mejor sintigo.

MImUn verano sin REbeso
y el invierno pa' SOLmí.
Cuento con mis aDOmigos,
que siempre están aMImquí.
Un estiu sense REpressa
i el desembre per SOLmi.
Potser se'm farà DOraro.

Tenia una cançó graMImvada
i una tornada que em va marREcar,
una balada que no és baSOLlada
i un reggaeton que em va fer ploDOrar.
Vas ensenyar-me que el món es MImpara,
i ara he parat per reflexioREnar
que estic millor que fa tres setSOLmanes
i sé que ho estaré més deDOmà.

Tenía una canción graMImbada
con muchas ganas de publiREcar,
una balada que no es baSOLlada
y un reggaeton que me hizo lloDOrar.
Tú me enseñaste que el mundo MImpara,
y yo paré pa' reflexioREnar
que estoy mejor que hace tres seSOLmanas
i sé que estaré millor deDOmà.

Quan soni la MImcançó RE
i tu pensis en SOLmi, DO
jo estaré amb els MImcol·legues,
tu estaràs molt tranREquil·la
i farem un txin-SOLtxin. DO

Porque estoy MImbien así, RE
¿cuántas SOLveces lo he pensaDOdo?
Tanto oMImdiar MaREdrid
y ahora SOLvienes de su DOmano.

Un verano sin MImbeso
y el invierno pa' REmí.
Cuento con mis aSOLmigos,
que siempre están aDOquí.
Un estiu sense MImpressa
i tot l'hivern REper mi.
Potser se'm farà raSOLro
que no estiguis aDOquí.

Tenia una cançó graMImvada
i una tornada que em va marREcar,
una balada que no és baSOLlada
i un reggaeton que em va fer ploDOrar.
Vas ensenyar-me que el món es MImpara,
i ara he parat per reflexioREnar
que estic millor que fa tres setSOLmanes
i sé que ho estaré més deDOmà.

Tenía una canción graMImbada
con muchas ganas de publiREcar,
una balada que no es baSOLlada
y un reggaeton que me hizo lloDOrar.
Tú me enseñaste que el mundo MImpara,
y yo paré pa' reflexioREnar
que estoy mejor que hace tres seSOLmanas
i sé que estaré millor deDOmà.

Quan soni la MImcançó RE
i tu pensis en SOLmi, DO
jo estaré amb els MImcol·legues,
tu estaràs molt tranREquil·la
i farem un txin-SOLtxin. DO

Tenia una cançó graMImvada
i una tornada que em va marREcar,
una balada que no és baSOLlada
i un reggaeton que em va fer ploDOrar.
Vas ensenyar-me que el món es MImpara,
i ara he parat per reflexioREnar
que estic millor que fa tres setSOLmanes
i sé que ho estaré més deDOmà.

Tenía una canción graMImbada
con muchas ganas de publiREcar,
una balada que no es baSOLlada
y un reggaeton que me hizo lloDOrar.
Tú me enseñaste que el mundo MImpara,
y yo paré pa' reflexioREnar
que estoy mejor que hace tres seSOLmanas
i sé que estaré millor deDOmà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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