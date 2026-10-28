de una fi
porque es
y el invierno pa'
Cuento con mis a
que siempre están a
Un estiu sense
i el desembre per
Potser se'm farà
Tenia una cançó gra
i una tornada que em va mar
una balada que no és ba
i un reggaeton que em va fer plo
Vas ensenyar-me que el món es
i ara he parat per reflexio
que estic millor que fa tres set
i sé que ho estaré més de
Tenía una canción gra
con muchas ganas de publi
una balada que no es ba
y un reggaeton que me hizo llo
Tú me enseñaste que el mundo
y yo paré pa' reflexio
que estoy mejor que hace tres se
i sé que estaré millor de
Quan soni la
i tu pensis en
jo estaré amb els
tu estaràs molt tran
i farem un txin-
Porque estoy
¿cuántas
Tanto o
y ahora
Un verano sin
y el invierno pa'
Cuento con mis a
que siempre están a
Un estiu sense
i tot l'hivern
Potser se'm farà ra
que no estiguis a
Tenia una cançó gra
i una tornada que em va mar
una balada que no és ba
i un reggaeton que em va fer plo
Vas ensenyar-me que el món es
i ara he parat per reflexio
que estic millor que fa tres set
i sé que ho estaré més de
Tenía una canción gra
con muchas ganas de publi
una balada que no es ba
y un reggaeton que me hizo llo
Tú me enseñaste que el mundo
y yo paré pa' reflexio
que estoy mejor que hace tres se
i sé que estaré millor de
Quan soni la
i tu pensis en
jo estaré amb els
tu estaràs molt tran
i farem un txin-
Tenia una cançó gra
i una tornada que em va mar
una balada que no és ba
i un reggaeton que em va fer plo
Vas ensenyar-me que el món es
i ara he parat per reflexio
que estic millor que fa tres set
i sé que ho estaré més de
Tenía una canción gra
con muchas ganas de publi
una balada que no es ba
y un reggaeton que me hizo llo
Tú me enseñaste que el mundo
y yo paré pa' reflexio
que estoy mejor que hace tres se
i sé que estaré millor de