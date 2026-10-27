Es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#brilla, brilla, DObrilla,
es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#tornes a som DO7riure.
Es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#brilla, brilla, DObrilla,
es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#portes llum i DO7pau. LA#Brilla, brilla als SOLmnostres ulls LA#quan cantem i estem SOLmtots junts. LA#Brilla, brilla a cada SOLmlloc, DO7posa'm llum a dins del cor.
Es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#brilla, brilla, DObrilla,
es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#tornes a som DO7riure.
Es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#brilla, brilla, DObrilla,
es
FAtel de Na SOLm7dal, LA#portes llum i DO7pau.
es
Es
es
Es
es
Es
es