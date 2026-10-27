Estel de Nadal (Acords)

Estel de Nadal

Acords Acords
Marta Canellas
EsFAtel de NaSOLm7dal,
LA#brilla, brilla, DObrilla,
esFAtel de NaSOLm7dal,
LA#tornes a somDO7riure.

EsFAtel de NaSOLm7dal,
LA#brilla, brilla, DObrilla,
esFAtel de NaSOLm7dal,
LA#portes llum i DO7pau.

LA#Brilla, brilla als SOLmnostres ulls
LA#quan cantem i estem SOLmtots junts.
LA#Brilla, brilla a cada SOLmlloc,
DO7posa'm llum a dins del cor.

EsFAtel de NaSOLm7dal,
LA#brilla, brilla, DObrilla,
esFAtel de NaSOLm7dal,
LA#tornes a somDO7riure.

EsFAtel de NaSOLm7dal,
LA#brilla, brilla, DObrilla,
esFAtel de NaSOLm7dal,
LA#portes llum i DO7pau.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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