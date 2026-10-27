Estels (Acords)

No ens tornarem a veure més

Acords Acords
Iglú

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FANo REmens SOLmtorDOnarem a veure més,
FApeREmrò, SOLmaDOmic meu, no ploris més,
FAque REmno SOLmhi DOha res pel qual estar trist,
FAtots REmels SOLmmoDOments que hem viscut.

MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel
MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern
MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel
MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.

FALes REmpanSOLmdereDOtes van sonant i ens anem fent grans de tant en tant,
FAels REmcarSOLmrers, DOla llum minvant,
FAi REmtu, SOLmasDOsegut al primer banc,
FAtots REmels SOLmmoDOments que hem viscut.

MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel
MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern
MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel
MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.

MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel
MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern
MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel
MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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