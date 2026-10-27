La cançó està en tonalitat original; si la transposeu cinc semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FANo REmens SOLmtorDOnarem a veure més, FApeREmrò, SOLmaDOmic meu, no ploris més, FAque REmno SOLmhi DOha res pel qual estar trist, FAtots REmels SOLmmoDOments que hem viscut.
MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.
FALes REmpanSOLmdereDOtes van sonant i ens anem fent grans de tant en tant, FAels REmcarSOLmrers, DOla llum minvant, FAi REmtu, SOLmasDOsegut al primer banc, FAtots REmels SOLmmoDOments que hem viscut.
MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.
MI♭I és SI♭→REmque no hi cap estel MI♭que il·luSI♭→REmmini tot aquest infern MI♭de desastres SI♭→REmque apaguen els astres i cridant al cel MI♭i persones conSI♭→REmfuses que canten sense dir res, sense dir res.