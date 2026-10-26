Estels al vent (Acords)

Mai va ser el típic conte de donzelles

Acords Acords
Els Catarres
els catarres big bang
els catarres big bang
FA#mMai va ser el típic conte REde donzelles
LArescatades pels seus DO#prínceps blaus.
FA#mNo tot sempre surt com tu REt’esperes,
LAno al món DO#real.
FA#mSi tu volguessis ser una miREca més bella,
LAjo deixaria la bèstiDO#a a part,
FA#mperò ni tu ni jo seREguim les normes
LAde la gent DO#normal.

REMai serem modèlics o exemFA#mplars, SIm
peRErò serem autèntics huraMIcans.

LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure
LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps,
LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure
LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.

FA#mCom una Jane perduda en REuna selva
LAvas reconèixer el teu TarDO#zan en mi.
FA#mNo va ser fàcil ballar en REsincronia,
LAno aqueDO#lla nit.
FA#mI amb aquells aires de prinREcesa Leia
LAeres tan bona fent-me perDO#dre el cap,
FA#mperò a Han Solo no l’espanREta el repte,
LAsom pebre DO#i sal.

REMai serem modèlics o exemFA#mplars, SIm
peRErò serem autèntics huraMIcans.

LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure
LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps,
LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure
LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.

LA MI FA#m RE LA DO# RE MI x2

SImAi! AMImor, no em treDO#mola el pols per
FA#m→dir-te un MI→i mil REcops que som DO#dignes de lleFA#mgenda. MI
SImNo MItinc por de DO#les proves d’un
FA#m→amor tan MI→capritRExós i al DO#mateix temps tan FA#mnoble. MI

LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure
LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps,
LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure
LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.

LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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