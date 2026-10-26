FA#mMai va ser el típic conte REde donzelles LArescatades pels seus DO#prínceps blaus. FA#mNo tot sempre surt com tu REt’esperes, LAno al món DO#real. FA#mSi tu volguessis ser una miREca més bella, LAjo deixaria la bèstiDO#a a part, FA#mperò ni tu ni jo seREguim les normes LAde la gent DO#normal.
REMai serem modèlics o exemFA#mplars, SIm peRErò serem autèntics huraMIcans.
LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps, LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.
FA#mCom una Jane perduda en REuna selva LAvas reconèixer el teu TarDO#zan en mi. FA#mNo va ser fàcil ballar en REsincronia, LAno aqueDO#lla nit. FA#mI amb aquells aires de prinREcesa Leia LAeres tan bona fent-me perDO#dre el cap, FA#mperò a Han Solo no l’espanREta el repte, LAsom pebre DO#i sal.
REMai serem modèlics o exemFA#mplars, SIm peRErò serem autèntics huraMIcans.
LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps, LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.
LAMIFA#mRELADO#REMI x2
SImAi! AMImor, no em treDO#mola el pols per FA#m→dir-te un MI→i mil REcops que som DO#dignes de lleFA#mgenda. MI SImNo MItinc por de DO#les proves d’un FA#m→amor tan MI→capritRExós i al DO#mateix temps tan FA#mnoble. MI
LASé que un MIdia tornaFA#mrem a REviure LAcom els DO#grans amants de REtots els MItemps, LAsé que un MIdia tornaFA#mrem a REriure LAcom quan DO#fèiem volar esREtels al MIvent.