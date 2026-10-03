Estendre sa roba (Acords)

Llençols eixuts amb suavitzant

Acords Acords
Antònia Font
LAm REm7 SOL DO FA REm7 MI7
LAm REm7 SOL DO FA REm7 MI7

FAJo, SOLsenDOse anar més enfora,
REmsom DOes FApriSOLmer que necessit
DOque SOLme facin passar ses hores
FAamb SOLun DOmínim de certesa
REmque DOsa FAviSOLda és qualque cosa.

LAm REm7 SOL DO FA REm7 MI7

FAJo SOLsurt DOa estendre sa roba
REmi me DOFAtir SOLper es balcó i sé voDOlar, SOL
FAi SOLno DOsempre me va bé,
REmi no DOFAsemSOLpre me pens que no cauré. DO SOL

LAmAnteREmnes, terrats,
SOLcarDOrers d’abril assolellats,
FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant.
LAmUn REmcamp de blat
SOL7fa oDOnes amb es vent,
FAjo REm7m’he MI7tancat dins jo mateix.

FAJo, SOLsenDOse anar més enfora,
REmsom DOes FApriSOLmer que necessit
DOque SOLme facin passar ses hores
FAamb SOLun DOmínim de certesa
REmque DOsa FAviSOLda és qualque cosa.
FADins un SOLull tenc ses ideDOes,
REmdins DOun FAaltre SOLses diarrees. DO SOL

LAmAnteREmnes, terrats,
SOLcarDOrers d’abril assolellats,
FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant.
LAmUn REmcamp de blat
SOL7fa oDOnes amb es vent,
FAjo REm7m’he MI7tancat dins jo mateix.

LAmAnteREmnes, terrats,
SOLcarDOrers d’abril assolellats,
FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant.
LAmUn REmcamp de blat
SOL7fa oDOnes amb es vent,
FAm’he equiREm7vocat, no MI7sé què he fet.

LAm REm7 SOL DO FA REm7 MI7
LAm REm7 SOL DO FA REm7 MI7
LAm

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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