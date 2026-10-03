FAJo, SOLsenDOse anar més enfora, REmsom DOes FApriSOLmer que necessit DOque SOLme facin passar ses hores FAamb SOLun DOmínim de certesa REmque DOsa FAviSOLda és qualque cosa.
LAmREm7SOLDOFAREm7MI7
FAJo SOLsurt DOa estendre sa roba REmi me DOFAtir SOLper es balcó i sé voDOlar, SOL FAi SOLno DOsempre me va bé, REmi no DOFAsemSOLpre me pens que no cauré. DOSOL
LAmAnteREmnes, terrats, SOLcarDOrers d’abril assolellats, FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant. LAmUn REmcamp de blat SOL7fa oDOnes amb es vent, FAjo REm7m’he MI7tancat dins jo mateix.
FAJo, SOLsenDOse anar més enfora, REmsom DOes FApriSOLmer que necessit DOque SOLme facin passar ses hores FAamb SOLun DOmínim de certesa REmque DOsa FAviSOLda és qualque cosa. FADins un SOLull tenc ses ideDOes, REmdins DOun FAaltre SOLses diarrees. DOSOL
LAmAnteREmnes, terrats, SOLcarDOrers d’abril assolellats, FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant. LAmUn REmcamp de blat SOL7fa oDOnes amb es vent, FAjo REm7m’he MI7tancat dins jo mateix.
LAmAnteREmnes, terrats, SOLcarDOrers d’abril assolellats, FAllençols eiREmxuts amb suMI7avitzant. LAmUn REmcamp de blat SOL7fa oDOnes amb es vent, FAm’he equiREm7vocat, no MI7sé què he fet.
LAmREm7SOLDOFAREm7MI7 LAmREm7SOLDOFAREm7MI7 LAm
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