La
LAmMaria té una novia
que és ben
REmguapa i ben salà
i a mi m'a
LAmgraden els homes,
però
REmno me'ls puc tragar.
Soc
LAmla més xula de l'horta,
la més
REmtrendy del bancal,
soc la més tris
LAmta del barri
quan ar
REmribe a la ciutat.
Ai!
LAmMareta, tinc un nòvio.
Ai! Que no
REmme deixa estar
i és que em té
LAmtan prendaeta.
Ai! Que
REmno me'l puc deixar.
Es
LAmticantiqwà.
Esti
REmcantiqwà.
Esti
LAmcantiqwà.
Es
REmticantiqwà. LAm REm LAm REm x2
Ha
LAmfet tard per escriure "t'estime",
se li ha
REmmort una part del jardí,
fàcilment el di
LAmnar se li crema,
tot per a
REmhí reballat, és així.
Té
LAmla casa que sembla una quadra,
pots de cer
REmvesa, caixes de pizza,
vols madurar o e
LAmres tonto en conserva?
No estàs an
REmtiquat, estàs pa que el deixen.
I
LAma esa crisis tan masculina
dale amo
REmniaco, dame morfina.
Pa que no te can
LAmse la rutina
buscame
REmun barco, una piscina.
I
LAmcolega, per mi no patisques,
sobren homes
REmi hi ha crucifixes
i una cosa
LAmvenia pensant:
tu no estàs
REmantiquà, tu estàs que te n'ixes.
Ai!
LAmMareta, tinc un nòvio.
Ai! Que no
REmme deixa estar
i és que em té
LAmtan prendaeta.
Ai! Que
REmno me'l puc deixar.
A
LAml'estiu no vull la platja,
que està
REmplena de mardans;
vull un barco,
LAmuna piscina,
ser la
REmreina i no suar.
Es
LAmticantiqwà.
Esti
REmcantiqwà.
Esti
LAmcantiqwà.
Es
REmticantiqwà.
que és ben
i a mi m'a
però
Soc
la més
soc la més tris
quan ar
Ai!
Ai! Que no
i és que em té
Ai! Que
Es
Esti
Esti
Es
Ha
se li ha
fàcilment el di
tot per a
Té
pots de cer
vols madurar o e
No estàs an
I
dale amo
Pa que no te can
buscame
I
sobren homes
i una cosa
tu no estàs
Ai!
Ai! Que no
i és que em té
Ai! Que
A
que està
vull un barco,
ser la
Es
Esti
Esti
Es