Estic antiquà ft. Panxo de Zoo (Acords)

La Maria té una novia

Acords Acords
Marala
La LAmMaria té una novia
que és ben REmguapa i ben salà
i a mi m'aLAmgraden els homes,
però REmno me'ls puc tragar.

Soc LAmla més xula de l'horta,
la més REmtrendy del bancal,
soc la més trisLAmta del barri
quan arREmribe a la ciutat.

Ai! LAmMareta, tinc un nòvio.
Ai! Que no REmme deixa estar
i és que em té LAmtan prendaeta.
Ai! Que REmno me'l puc deixar.

EsLAmticantiqwà.
EstiREmcantiqwà.
EstiLAmcantiqwà.
EsREmticantiqwà.

LAm REm LAm REm x2

Ha LAmfet tard per escriure "t'estime",
se li ha REmmort una part del jardí,
fàcilment el diLAmnar se li crema,
tot per aREmhí reballat, és així.

LAmla casa que sembla una quadra,
pots de cerREmvesa, caixes de pizza,
vols madurar o eLAmres tonto en conserva?
No estàs anREmtiquat, estàs pa que el deixen.

I LAma esa crisis tan masculina
dale amoREmniaco, dame morfina.
Pa que no te canLAmse la rutina
buscame REmun barco, una piscina.

I LAmcolega, per mi no patisques,
sobren homes REmi hi ha crucifixes
i una cosa LAmvenia pensant:
tu no estàs REmantiquà, tu estàs que te n'ixes.

Ai! LAmMareta, tinc un nòvio.
Ai! Que no REmme deixa estar
i és que em té LAmtan prendaeta.
Ai! Que REmno me'l puc deixar.

A LAml'estiu no vull la platja,
que està REmplena de mardans;
vull un barco, LAmuna piscina,
ser la REmreina i no suar.

EsLAmticantiqwà.
EstiREmcantiqwà.
EstiLAmcantiqwà.
EsREmticantiqwà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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