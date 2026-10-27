FAm



FAm Potser no era el moment,

potser el lloc no acompa MI♭ nyava,

FAm potser tenia por

de dir que et neces MI♭ sitava.



I és que jo estic per LA♭ tu.

Per tu, per tu, per tu, estic DOm per tu,

no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭ tu.

No ho sap RE♭m ningú.



FAm He assajat a davant del mirall, he callat

el que et volia dir tants cops que ni re MI♭ cordo.

FAm M’he sentit una idiota pensant que era tard,

ja m’havia fet gran, però encara et tenia al MI♭ cap.



Quants missatges d’a RE♭ mor

mai et vaig en FAm viar!

Massa voltes i MI♭ voltes i voltes per deixar-ho estar.



Quants missatges d’a RE♭ mor

mai et vaig en FAm viar!

No vull MI♭ deixar-ho estar.



I és que jo estic per LA♭ tu.

Per tu, per tu, per tu, estic DOm per tu,

no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭ tu.

No ho sap RE♭m ningú que estic per LA♭ tu.

Per tu, per tu, per tu, estic DOm per tu,

no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭ tu.

No ho sap RE♭m ningú.



LA♭ DOm RE♭ MI♭



RE♭ Ei! LA♭ Hola! FAm Es MI♭ colta, et va bé quedar aquesta tarda, que et vull dir una cosa?



I és que jo estic per RE♭ tu.



LA♭ FAm MI♭

RE♭ FAm DOm MI♭

RE♭ FAm DOm MI♭

RE♭ LA♭ FAm MI♭



I és que jo estic per LA♭ tu.

Per tu, per tu, per tu, estic DOm per tu,

no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭ tu.

No ho sap RE♭m ningú que estic per LA♭ tu.

Per tu, per tu, per tu, estic DOm per tu,

no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭ tu.

No ho sap RE♭m ningú.