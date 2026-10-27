FAmPotser no era el moment, potser el lloc no acompaMI♭nyava, FAmpotser tenia por de dir que et necesMI♭sitava.
I és que jo estic per LA♭tu. Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu, no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu. No ho sap RE♭mningú.
FAmHe assajat a davant del mirall, he callat el que et volia dir tants cops que ni reMI♭cordo. FAmM’he sentit una idiota pensant que era tard, ja m’havia fet gran, però encara et tenia al MI♭cap.
Quants missatges d’aRE♭mor mai et vaig enFAmviar! Massa voltes i MI♭voltes i voltes per deixar-ho estar.
Quants missatges d’aRE♭mor mai et vaig enFAmviar! No vull MI♭deixar-ho estar.
I és que jo estic per LA♭tu. Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu, no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu. No ho sap RE♭mningú que estic per LA♭tu. Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu, no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu. No ho sap RE♭mningú.
LA♭DOmRE♭MI♭
RE♭Ei! LA♭Hola! FAmEsMI♭colta, et va bé quedar aquesta tarda, que et vull dir una cosa?
I és que jo estic per RE♭tu.
LA♭FAmMI♭ RE♭FAmDOmMI♭ RE♭FAmDOmMI♭ RE♭LA♭FAmMI♭
I és que jo estic per LA♭tu. Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu, no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu. No ho sap RE♭mningú que estic per LA♭tu. Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu, no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu. No ho sap RE♭mningú.