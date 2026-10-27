Estic per tu (Acords)

Potser no era el moment

Acords Acords
Lal’Ba
lalba no hi ha dies dolents
lalba no hi ha dies dolents
FAm

FAmPotser no era el moment,
potser el lloc no acompaMI♭nyava,
FAmpotser tenia por
de dir que et necesMI♭sitava.

I és que jo estic per LA♭tu.
Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu,
no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu.
No ho sap RE♭mningú.

FAmHe assajat a davant del mirall, he callat
el que et volia dir tants cops que ni reMI♭cordo.
FAmM’he sentit una idiota pensant que era tard,
ja m’havia fet gran, però encara et tenia al MI♭cap.

Quants missatges d’aRE♭mor
mai et vaig enFAmviar!
Massa voltes i MI♭voltes i voltes per deixar-ho estar.

Quants missatges d’aRE♭mor
mai et vaig enFAmviar!
No vull MI♭deixar-ho estar.

I és que jo estic per LA♭tu.
Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu,
no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu.
No ho sap RE♭mningú que estic per LA♭tu.
Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu,
no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu.
No ho sap RE♭mningú.

LA♭ DOm RE♭ MI♭

RE♭Ei! LA♭Hola! FAmEsMI♭colta, et va bé quedar aquesta tarda, que et vull dir una cosa?

I és que jo estic per RE♭tu.

LA♭ FAm MI♭
RE♭ FAm DOm MI♭
RE♭ FAm DOm MI♭
RE♭ LA♭ FAm MI♭

I és que jo estic per LA♭tu.
Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu,
no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu.
No ho sap RE♭mningú que estic per LA♭tu.
Per tu, per tu, per tu, estic DOmper tu,
no sabia com dir-t’ho: estic per RE♭tu.
No ho sap RE♭mningú.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
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