Se’m fa un REmnus a la gola, em tremolen les cames quan inSOLmtento parlar-li de tu, i em dona DOcops a la panxa, reclamant venjança per aFAquells que no et deixen torLA7nar.
Em visiREmten fantasmes que creia extingits quan no SOLmrebo notícies del front. Em conquisDOta la por i s’apaga la flama que et FAguiava el camí del reLA7torn.
REmSOLmDO x2
Em quedo REmmig adormida, pensant en què faria si torSOLmnessis a casa demà, cridant DOfort el meu nom, amb un ram de mil flors de tots els FAllocs per on has esLA7tat.
Però et REmveig indefens, sense bales al fusell, envolSOLmtat per trinxeres de fum que et DOfan perdre el camí, en busca del destí que tants anys FAportàvem consLA7truint.
Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat, tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat.
REmSOLmDO x4
Surto REmfora al carrer i em saluda la lluna. Li preSOLmgunto que quan tornaràs. Se li esDOcapa un somriure i em diu que estàs lliure, empreFAnent el camí de reLA7torn.
M’imagiREmno el soroll de les bales corrent intenSOLmtant que no mos veiem més, i que DOentremig del bosc t’amagues de la mort i et coFAbreixes l’esquena dels LA7trets.
REmSOLmDO x2
M’acaREmricio el meu ventre i em poso a pensar en el moSOLmment en què et podré abraçar. Em reDOcorren les galtes gotes d’esperança que aFAviat em podràs asseLA7car.
No em REmpuc treure del cap les paraules d’amor que em vas SOLmdir el dia abans de marxar. Creix amb DOforça el desig que enmig d’aquella nit van fer FAnéixer amb tendresa els senLA7tits.
Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat, tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat. Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat, tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat.