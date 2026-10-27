Estimar-te en soledat (Acords)

Se’m fa un nus a la gola, em tremolen les cames

Acords Acords
Xeic!
xeic batecs
xeic batecs
REm SOLm DO x4

Se’m fa un REmnus a la gola, em tremolen les cames
quan inSOLmtento parlar-li de tu,
i em dona DOcops a la panxa, reclamant venjança
per aFAquells que no et deixen torLA7nar.

Em visiREmten fantasmes que creia extingits
quan no SOLmrebo notícies del front.
Em conquisDOta la por i s’apaga la flama
que et FAguiava el camí del reLA7torn.

REm SOLm DO x2

Em quedo REmmig adormida, pensant en què faria
si torSOLmnessis a casa demà,
cridant DOfort el meu nom, amb un ram de mil flors
de tots els FAllocs per on has esLA7tat.

Però et REmveig indefens, sense bales al fusell,
envolSOLmtat per trinxeres de fum
que et DOfan perdre el camí, en busca del destí
que tants anys FAportàvem consLA7truint.

Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat
i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat,
tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat
defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat.

REm SOLm DO x4

Surto REmfora al carrer i em saluda la lluna.
Li preSOLmgunto que quan tornaràs.
Se li esDOcapa un somriure i em diu que estàs lliure,
empreFAnent el camí de reLA7torn.

M’imagiREmno el soroll de les bales corrent
intenSOLmtant que no mos veiem més,
i que DOentremig del bosc t’amagues de la mort
i et coFAbreixes l’esquena dels LA7trets.

REm SOLm DO x2

M’acaREmricio el meu ventre i em poso a pensar
en el moSOLmment en què et podré abraçar.
Em reDOcorren les galtes gotes d’esperança
que aFAviat em podràs asseLA7car.

No em REmpuc treure del cap les paraules d’amor
que em vas SOLmdir el dia abans de marxar.
Creix amb DOforça el desig que enmig d’aquella nit
van fer FAnéixer amb tendresa els senLA7tits.

Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat
i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat,
tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat
defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat.
Tota una FAvida per aprendre a estiDOmar-te en soledat
i reLAviure aquells moments que ens han doREmnat felicitat,
tota una SI♭vida per somiar que FAtornes viu del teu combat
defensant LAjunts sempre la nostra lliberREmtat.

REm SOLm DO x4
REm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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