LAm FA DO
LAm FA DO
LAmNo hi ha cap FAcançó al DOmón
LAmque posi en FAparaules com DOt’estimo jo.
LAmSi esquivo FAles mans, DOels punys.
LAmÉs una esFApera salada. DO
LAmFas que briFAllin els reDOcords,
LAmcom ho fa un FAraig de llum en uDOna estança.
LAmSi escrivís uFAna cançó DOdels dos,
LAmestaria FAinacabada. DO
L’estiu FAblau sota DOels estels ,
i el LAmmar a les façanes dels SOLcarrers.
És reFAal o som tan innoDOcents
per LAmcreure que no hi haurà SOLdesprés?
LAm FA DO
LAm FA DO
El FAteu pas és DOfugaç
per llocs LAmon el cor governa SOLal cap.
És la FAplatja o és asDOfalt
aLAmquesta estació de SOLdos anys?
I conFAdueixes DOcap al far.
PodriLAmes anar on volSOLguessis,
però en FAlloc d’això et quedes aquí a cosDOtat.
Fas LAmque el temps no SOLpesi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.