Intro:
LA MI RE MI x4 LABen de MIpressa ha di REnat, s'ha tor MInat LAa a MIfaitar i es po REsa la jaque MIta. LAGuaita MImig d'amagat REcom la do MIna LAal so MIfà veu la te RElenovel· MIla. LAI li MIdiu adéu, però REella ja MIno LAel sent, bai MIxa l'ascensor si RElenciosa MIment. LA MI RE MI x2 LAI així MIcada di REmarts repre MIsenta que LAva a MIviat REa la MIfeina. LAPerò ha que MIdat a aquell REbar on no MIhi ha mai ni LAun gat MIa prop REde Vila- MIseca. LAI com MIca REda cop MIsent la LAtremolor, MImeitat por, REmeitat a MIlegria. REDe la barra es MItant el cambrer di LArà
si vol el de
REsempre.
Ella arriba
MIrà amb els ulls bri LAllants
i per un ins
REtant tot s'haurà atu MIrat. LAI per MIuns breus mo REments una es MItona de cel, LAja no MIimporta el REdemés, una es MItona de cel. LAEl que MIdurà un ca REfè és una es MItona de cel. LA MI RE MI x2 LABen de MIpressa ha di REnat a la U MIniversitat, LAs'ha MIpintat REuna MImica. LASent com MIel campa REnar va to MIcant els tres LAquarts, MIs'arre REgla la MIfaldilla. LAAga MIfa l'auto REbús i seu MIal davant, LAno MImés cinc mi REnuts que no MIacaben. RECom sempre di MIrà "sento haver fet LAtard"
ficant-se ver
REmella.
Ell no dirà
MIres, només somriu LArà
i per un ins
REtant tot s'haurà atu MIrat. LAI per MIuns breus mo REments una es MItona de cel, LAja no MIimporta el REdemés, una es MItona de cel. LAEl que MIdurà un ca REfè és una es MItona de cel. LA MI RE MI x4 REMil cops repe MItint que no té sen LAtit
seguir aquesta his
REtòria.
Però aquest temps ro
MIbat fa tirar enda LAvant
fins poder arri
REbar al proper di MImarts. LAI per MIuns breus mo REments una es MItona de cel, LAja no MIimporta el REdemés, una es MItona de cel. LAEl que MIdurà un ca REfè és una es MItona de cel. LA MI RE MI x4
si vol el de
Ella arriba
i per un ins
ficant-se ver
Ell no dirà
i per un ins
seguir aquesta his
Però aquest temps ro
fins poder arri