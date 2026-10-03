Una estona de cel (Acords)

Mil cops repetint que no té sentit seguir aquesta història

Acords Acords
Els Pets
Intro: LA MI RE MI x4

LABen de MIpressa ha diREnat, s'ha torMInat
LAa aMIfaitar i es poREsa la jaqueMIta.
LAGuaita MImig d'amagat REcom la doMIna
LAal soMIfà veu la teRElenovel·MIla.
LAI li MIdiu adéu, però REella ja MIno
LAel sent, baiMIxa l'ascensor siRElenciosaMIment.

LA MI RE MI x2

LAI així MIcada diREmarts repreMIsenta que
LAva aMIviat REa la MIfeina.
LAPerò ha queMIdat a aquell REbar on no MIhi ha mai ni
LAun gat MIa prop REde Vila-MIseca.
LAI com MIcaREda cop MIsent la
LAtremolor, MImeitat por, REmeitat aMIlegria.

REDe la barra esMItant el cambrer diLA
si vol el de REsempre.
Ella arribaMIrà amb els ulls briLAllants
i per un insREtant tot s'haurà atuMIrat.

LAI per MIuns breus moREments una esMItona de cel,
LAja no MIimporta el REdemés, una esMItona de cel.
LAEl que MIdurà un caREfè és una esMItona de cel.

LA MI RE MI x2

LABen de MIpressa ha diREnat a la UMIniversitat,
LAs'ha MIpintat REuna MImica.
LASent com MIel campaREnar va toMIcant els tres
LAquarts, MIs'arreREgla la MIfaldilla.
LAAgaMIfa l'autoREbús i seu MIal davant,
LAnoMImés cinc miREnuts que no MIacaben.

RECom sempre diMIrà "sento haver fet LAtard"
ficant-se verREmella.
Ell no dirà MIres, només somriuLA
i per un insREtant tot s'haurà atuMIrat.

LAI per MIuns breus moREments una esMItona de cel,
LAja no MIimporta el REdemés, una esMItona de cel.
LAEl que MIdurà un caREfè és una esMItona de cel.

LA MI RE MI x4

REMil cops repeMItint que no té senLAtit
seguir aquesta hisREtòria.
Però aquest temps roMIbat fa tirar endaLAvant
fins poder arriREbar al proper diMImarts.

LAI per MIuns breus moREments una esMItona de cel,
LAja no MIimporta el REdemés, una esMItona de cel.
LAEl que MIdurà un caREfè és una esMItona de cel.

LA MI RE MI x4

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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