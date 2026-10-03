SOLAmb sa mateiDOxa peresa SOL que un home RE/FA#descarrega un piMImano invenREtariam ses estrelles DOdel cel i cloveLAmlles de molt bons pisREtatxos. I amb sa mateixa pobreSOLsa omplim RE/FA#es cendrer amb una llosMImca REi mos pensam que menDOjam de sa fruita madura LAmsa carn oloroREsa.
DOI és igual si REja no mos queden pesSOLsetes perquè robam es paper higiDOèSOL/SInic de LAmsa biblioSOLteca de REs'exDOcel·lenSOL/SItíssim SOLajuntament LAde Lloseta. SOL
REDO
REI amb sa mateixa aigua SOLclara que es hoREmes se renten sa caMImra RErecuperam sa pureDOsa des dies de LAmcrisi que mos arruinaren. RE I amb sa mateixa SOLmirada que es hoREmes se miren sa MImlluna REnoltros miram sa faroDOla pes vidres que soLAnen a gotes de pluREja. I és iDOgual si mos engeguen REd’aquesta caSOLsa, si mos hi menja sa merDOda, i es SOLcables fan xisLAmpes, ses teuSOLles degoten, RE i DOses biciSOLcletes esLAtan rovellaSOLdes.
RE
SOLViuRE/FA#re és sobreviure MImes futur parabòlic REamb atletisme d’imbèDOcil LAi equilibrisme d’alcohòRElic. SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat REdins un rellotge d’areDOna, LAmlliure dins un infinit REarenal, DOlliure de REmorir-te de SOLfam.
DOSOL/SILAmSOL REDOSOL/SILAmSOL/SI
SOLAmb sa mateiDOxa peresa SOL que un home RE/FA#descarrega un piaMImno invenREtariam ses estrelles DOdel cel i cloveLAmlles de molt bons pistatRExos. I amb sa mateiSOLxa pobresa omplim RE/FA#es cendrer amb una MImllosca REi mos pensam que menjam DO de sa fruita madura LAmsa carn oloroREsa.
DOI és igual si REja no mos queden pesSOLsetes perquè robam es paper DOhiSOL/SIgiènic de LAmsa biblioSOLteca de REs'exDOcel·lenSOL/SItíssim SOLajuntament LAde Lloseta. SOL
RE
SOLViuRE/FA#re és sobreviure MImes futur parabòlic REamb atletisme d’imbèDOcil LAi equilibrisme d’alcohòRElic. SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat REdins un rellotge d’areDOna, LAmlliure dins un infinit REarenal.
SOLViuRE/FA#re és sobreviure MImes futur parabòlic REamb atletisme d’imbèDOcil LAi equilibrisme d’alcohòRElic. SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat REdins un rellotge d’areDOna, LAmlliure dins un infinit REarenal, DOlliure de REmorir-te de fam.
DORE
DOLliuREre de morir-te de fam. DOSOLLAmSOLREDOSOL De moLAmrir-te de SOLfam.
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