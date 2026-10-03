Ses estrelles del cel (Acords)

Lliure de morir-te de fam

Acords Acords
Antònia Font
DO SOL/SI LAm SOL
RE DO SOL/SI LAm SOL/SI

SOLAmb sa mateiDOxa peresa SOL
que un home RE/FA#descarrega un piMImano
invenREtariam ses estrelles DOdel cel
i cloveLAmlles de molt bons pisREtatxos.
I amb sa mateixa pobreSOLsa
omplim RE/FA#es cendrer amb una llosMImca
REi mos pensam que menDOjam
de sa fruita madura LAmsa carn oloroREsa.

DOI és igual
si REja no mos queden pesSOLsetes
perquè robam es paper higiDOèSOL/SInic
de LAmsa biblioSOLteca de REs'exDOcel·lenSOL/SItíssim
SOLajuntament LAde Lloseta. SOL

RE DO

REI amb sa mateixa aigua SOLclara
que es hoREmes se renten sa caMImra
RErecuperam sa pureDOsa
des dies de LAmcrisi
que mos arruinaren. RE
I amb sa mateixa SOLmirada
que es hoREmes se miren sa MImlluna
REnoltros miram sa faroDOla
pes vidres que soLAnen
a gotes de pluREja.
I és iDOgual
si mos engeguen REd’aquesta caSOLsa,
si mos hi menja sa merDOda,
i es SOLcables fan xisLAmpes,
ses teuSOLles degoten, RE
i DOses biciSOLcletes esLAtan rovellaSOLdes.

RE

SOLViuRE/FA#re és sobreviure
MImes futur parabòlic
REamb atletisme d’imbèDOcil
LAi equilibrisme d’alcohòRElic.
SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat
REdins un rellotge d’areDOna,
LAmlliure dins un infinit REarenal,
DOlliure de REmorir-te de SOLfam.

DO SOL/SI LAm SOL
RE DO SOL/SI LAm SOL/SI

SOLAmb sa mateiDOxa peresa SOL
que un home RE/FA#descarrega un piaMImno
invenREtariam ses estrelles DOdel cel
i cloveLAmlles de molt bons pistatRExos.
I amb sa mateiSOLxa pobresa
omplim RE/FA#es cendrer amb una MImllosca
REi mos pensam que menjam DO
de sa fruita madura LAmsa carn oloroREsa.

DOI és igual
si REja no mos queden pesSOLsetes
perquè robam es paper DOhiSOL/SIgiènic
de LAmsa biblioSOLteca de REs'exDOcel·lenSOL/SItíssim
SOLajuntament LAde Lloseta. SOL

RE

SOLViuRE/FA#re és sobreviure
MImes futur parabòlic
REamb atletisme d’imbèDOcil
LAi equilibrisme d’alcohòRElic.
SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat
REdins un rellotge d’areDOna,
LAmlliure dins un infinit REarenal.

SOLViuRE/FA#re és sobreviure
MImes futur parabòlic
REamb atletisme d’imbèDOcil
LAi equilibrisme d’alcohòRElic.
SOLViuRE/FA#re és sobreviure empresoMImnat
REdins un rellotge d’areDOna,
LAmlliure dins un infinit REarenal,
DOlliure de REmorir-te de fam.

DO RE

DOLliuREre de morir-te de fam.
DO SOL LAm SOL RE DO SOL
De moLAmrir-te de SOLfam.

Un cançoner en què guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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