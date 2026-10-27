Estrofa al vent (Acords)

Jo escric al vent aqueixa estrofa alada

Acords Acords
Maria del Mar Bonet
maria del mar bonet jardi tancat
maria del mar bonet jardi tancat
SI♭m

SI♭mJo escric al vent aqueixa estrofa alada
perquè el FA7vent la porti cel SI♭menllà;
jo vull seSI♭mguir-la amb ma candent mirada,
plorós de FAno poder-la acompaSI♭mnyar.
Entre els LA♭hiverns, quan vibri RE♭la ventada,
el meu vers FAper l'espai ressonaSI♭mrà,
RE♭i sobre els homes sa brunzent tonada
durà el FAso d'un incògnit oceSI♭mà.
I cantaMI♭mrà en la lira de les SI♭mbranques
i, de la MI♭mlluna, en les crineres SI♭mblanques
o en SOL♭l'arquet de silenci de la FAnit.
I, eLA♭ternament, la maternal SI♭mNatura
l'esparFAgirà per la infinita SI♭maltura
quan el SOL♭meu nom, DOmobscur, FA7serà exSI♭mtinMI♭git... FA SI♭m

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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