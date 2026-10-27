SI♭mJo escric al vent aqueixa estrofa alada perquè el FA7vent la porti cel SI♭menllà; jo vull seSI♭mguir-la amb ma candent mirada, plorós de FAno poder-la acompaSI♭mnyar. Entre els LA♭hiverns, quan vibri RE♭la ventada, el meu vers FAper l'espai ressonaSI♭mrà, RE♭i sobre els homes sa brunzent tonada durà el FAso d'un incògnit oceSI♭mà. I cantaMI♭mrà en la lira de les SI♭mbranques i, de la MI♭mlluna, en les crineres SI♭mblanques o en SOL♭l'arquet de silenci de la FAnit. I, eLA♭ternament, la maternal SI♭mNatura l'esparFAgirà per la infinita SI♭maltura quan el SOL♭meu nom, DOmobscur, FA7serà exSI♭mtinMI♭git... FASI♭m