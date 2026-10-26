RE→ MI LA x4
RE→Sé que la MIfeina em LA→va xuREclant
la vida MIper un LA→sou LA7
RE→i que fesMItejo LA→per no REquedar-me MIsol.
RE→Sé que la MItele és LA→tan baREnal
que em fot de MImala LA→llet LA7
RE→i que els aMImics es LA→casen REi truquen MImenys.
FA#mI tot i així hi ha REdies en què,
MIentre la gent i els LAcrits,
FA#m→sense DO#mmotiu i FA#m→estúpidaDO#mment,
SImcrec que soc feMIliç.
Tinc ganes de canRE→tar i criMIdar, de salLA→tar i de SImriure,
RE→sense MIcap perLAquè,
tinc ganes d'obliRE→dar el MIque sempre LA→m'amoSImïna,
RE→vull esMItar conLAtent.
RE→ MI LA x4
RE→Sé que el fuMItur que LA→m'han penREsat
és dòcil MIi gloLA→bal LA7
RE→i que al fiMInal qui LA→guanya REsempre és el MIbanc.
I RE→és que si ho MIpenses LA→tot pleREgat,
o et depriMImeix o et LA→cou, LA7
peRE→rò és massa MIfàcil i LA→a més REno porta enMIlloc.
FA#mPer això cada REdia al carrer m'enMIfronto als eneLAmics
FA#m→sense DO#mmotius i FA#m→estúpidaDO#mment
SImamb un gran somMIrís.
Tinc ganes de canRE→tar i criMIdar, de salLA→tar i de SImriure,
RE→però soc MImolt consLAcient
que també vull canRE→viar les MIcoses que LA→m'amoSImïnen
RE→per esMItar conLAtent.
RE→ MI LA x4
Tinc ganes de canRE→tar i criMIdar, de salLA→tar i de SImriure,
RE→sense MIcap perLAquè,
tinc ganes de criRE→dar el MIque sempre LA→m'amoSImïna,
RE→vull esMItar conLAtent.
Tinc ganes de canRE→tar i criMIdar, de salLA→tar i de SImriure,
RE→però soc MImolt consLAcient
que també vull canRE→viar les MIcoses que LA→m'amoSImïnen
RE→per esMItar conLAtent.
RE→ MI LA x12
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.