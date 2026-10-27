Et confesso (Acords)

Fa temps que ho penso

Acords Acords
Elena Gadel
SIm DO#m
SIm DO#m

Fa SImtemps que ho penso
i SImque no faig,
fa DO#mtemps que no t'escric.
No és FA#que no et porti a dins,
si aquí et SImtinc.

Ets tan gran, tan DO#mpoderós
i tot ho DO#mfas tan bé.
DisFA#cretament, sé que no em creus,
SImque no m'entens.

SeSImgons de retorn
que fan oFA#lor de tu
es barregen amb DO#msilencis
d'huSImmitat i llum
que SImcrema els ulls
del que va ser i DO#mno serà,
esFA#fullant pètals d'enyor
a caSImda pas que faig.

Però MImet confesDO#mso,
amor DO#mmeu,
que ets MIml'únic per DO#mqui
em baSImtega el cor,
l'únic per MImqui ballen els meus DO#mpeus.

I et desitjo el bé DO#mdel món,
que arMImribi aviat a FA#tu
l'amor que SImpots i vols.

DistànciFA#a que ara cura
les feFA#rides del passat,
distànciFA#a que ens deixa viure
el preSImsent triat.

Deixa'm SImser la capritxosa
només FA#un instant
per torSImnar a ser la princesa
que amb SImdeliri vas triar.

Et confesFA#so,
amor FA#meu,
que ets MIml'únic per FA#qui
em baSImtega el cor,
l'únic per MImqui ballen els meus FA#peus.

I et desitjo el bé FA#del món,
que arMImribi aviat a FA#tu
l'amor que SImpots i vols.

SOLI soFA#mio
que el teu cos SImgran
SOLm'abraçarà i em salvarà de la FA#foscor,
SOLi soFA#mio
que el teu cos SImgran
em farà volar cap al destí que vam SImdir,
SOLque el teu FA#cos gran
farà enMImcaixar la meva peFA#ça
perduda en el teu SImmar.

FA# LA LA7 RE
SIm FA# MIm FA# SIm

Però MImet confesso,
amor DO#mmeu,
que ets MIml'únic per qui
em bateFA#ga el cor,
l'únic SImper qui ballen els meus peus.

I et desitjo el bé del DO#mmón,
que FA#arribi aviat a tu
l'amor que SImpots i vols.

Però MImet confesso,
amor FA#meu,
que ets MIml'únic per qui
em bateLAga el cor,
l'únic REper qui ballen els meus peus.

I et SImdesitjo el bé del FA#món,
que MImarribi aviat a FA#tu
l'amor que SImpots i vols.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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