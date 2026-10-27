Fa SImtemps que ho penso i SImque no faig, fa DO#mtemps que no t'escric. No és FA#que no et porti a dins, si aquí et SImtinc.
Ets tan gran, tan DO#mpoderós i tot ho DO#mfas tan bé. DisFA#cretament, sé que no em creus, sé SImque no m'entens.
SeSImgons de retorn que fan oFA#lor de tu es barregen amb DO#msilencis d'huSImmitat i llum que SImcrema els ulls del que va ser i DO#mno serà, esFA#fullant pètals d'enyor a caSImda pas que faig.
Però MImet confesDO#mso, amor DO#mmeu, que ets MIml'únic per DO#mqui em baSImtega el cor, l'únic per MImqui ballen els meus DO#mpeus.
I et desitjo el bé DO#mdel món, que arMImribi aviat a FA#tu l'amor que SImpots i vols.
DistànciFA#a que ara cura les feFA#rides del passat, distànciFA#a que ens deixa viure el preSImsent triat.
Deixa'm SImser la capritxosa només FA#un instant per torSImnar a ser la princesa que amb SImdeliri vas triar.
Et confesFA#so, amor FA#meu, que ets MIml'únic per FA#qui em baSImtega el cor, l'únic per MImqui ballen els meus FA#peus.
I et desitjo el bé FA#del món, que arMImribi aviat a FA#tu l'amor que SImpots i vols.
SOLI soFA#mio que el teu cos SImgran SOLm'abraçarà i em salvarà de la FA#foscor, SOLi soFA#mio que el teu cos SImgran em farà volar cap al destí que vam SImdir, SOLque el teu FA#cos gran farà enMImcaixar la meva peFA#ça perduda en el teu SImmar.
FA#LALA7RE SImFA#MImFA#SIm
Però MImet confesso, amor DO#mmeu, que ets MIml'únic per qui em bateFA#ga el cor, l'únic SImper qui ballen els meus peus.
I et desitjo el bé del DO#mmón, que FA#arribi aviat a tu l'amor que SImpots i vols.
Però MImet confesso, amor FA#meu, que ets MIml'únic per qui em bateLAga el cor, l'únic REper qui ballen els meus peus.
I et SImdesitjo el bé del FA#món, que MImarribi aviat a FA#tu l'amor que SImpots i vols.