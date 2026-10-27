Et deixo la mà (Acords)

I ara soc capaç

Acords Acords
Mariona Escoda
mariona escoda d una altra manera
mariona escoda d una altra manera
REI ara soc capaç
de creure que el SOLtemps
REens farà millors,
SImque cura LAles feriREdes
REi em ronda pel
cap des d’aquell moSOLment que…

REque en aquest forat
no m’hi sento SOLbé.
He estat espeLArant
a la segona via RE
REper si passava el tren
que ens havíem proSOLmès.

SImI és que ja he obliLAdat
tots els teus perSOLquès.
Les teves paLAraules
se les emporta el SImvent,
i és que és massa LAtard
per fer com si SOLres.

RESé que no em fas falta, REmaj7
REi és que res ja no m'espanta. REmaj7
Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por
RE(puc dir que he perdut la por), REmaj7
aREra que em veig més REmaj7forta
REi el que pensis no m'importa, REmaj7
ja puc SOLadd9dir-te que amb tu no era jo.

Que no puc quedar-SIm7me,
és el meu moLAment,
i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res.
Tu, que em veies fràSIm7gil,
em serà més fàcil LAaprendre a SOLadd9estimar.
Per això et deixo la REmà.

Corro entre la REmaj7gent
fugint de tot el SOLadd9que vam poder SIm7ser,
que LAtu i jo érem REfoc,
REmaj7però ara ens ha SOLadd9glaçat l'hivern.

SImI és que ja he obliLAdat
tots els teus perSOLquès.
Les teves paLAraules
se les emporta el SImvent,
i és que és massa LAtard
per fer com si SOLres.

RESé que no em fas REmaj7falta,
REi és que res ja no m'esREmaj7panta.
Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por
RE(puc dir que he perdut REmaj7la por),
aREra que em veig més forREmaj7ta
REi el que pensis no m'imREmaj7porta,
ja puc SOLadd9dir-te que amb tu no era jo,
que no puc quedar-SIm7me,
és el meu moLAment,
i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res.
Tu, que em veies fràSIm7gil,
em serà més fàLAcil aprendre a SOLadd9estimar.

Per això et deixo la RE
REmaj7(et deixo la mà, SOLadd9et deixo la mà),
per això et deixo la RE
REmaj7(et deixo la mà, SOLadd9et deixo la mà).

RESé que no em fas REmaj7falta,
REi és que res ja no m'esREmaj7panta.
Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por
RE(puc dir que he perdut REmaj7la por),
aREra que em veig més REmaj7forta
REi el que pensis no m'imREmaj7porta,
ja puc dir-te que amb tu SOLadd9no era jo,
que no puc quedar-SIm7me,
és el meu moLAment,
i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res.
Tu, que em veies fràSIm7gil,
em serà més fàcil LAaprendre a SOLadd9estimar.

REPer això et deixo REmaj7la mà.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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