REI ara soc capaç de creure que el SOLtemps REens farà millors, SImque cura LAles feriREdes REi em ronda pel cap des d’aquell moSOLment que…
REque en aquest forat no m’hi sento SOLbé. He estat espeLArant a la segona via RE REper si passava el tren que ens havíem proSOLmès.
SImI és que ja he obliLAdat tots els teus perSOLquès. Les teves paLAraules se les emporta el SImvent, i és que és massa LAtard per fer com si SOLres.
RESé que no em fas falta, REmaj7 REi és que res ja no m'espanta. REmaj7 Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por RE(puc dir que he perdut la por), REmaj7 aREra que em veig més REmaj7forta REi el que pensis no m'importa, REmaj7 ja puc SOLadd9dir-te que amb tu no era jo.
Que no puc quedar-SIm7me, és el meu moLAment, i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res. Tu, que em veies fràSIm7gil, em serà més fàcil LAaprendre a SOLadd9estimar. Per això et deixo la REmà.
Corro entre la REmaj7gent fugint de tot el SOLadd9que vam poder SIm7ser, que LAtu i jo érem REfoc, REmaj7però ara ens ha SOLadd9glaçat l'hivern.
SImI és que ja he obliLAdat tots els teus perSOLquès. Les teves paLAraules se les emporta el SImvent, i és que és massa LAtard per fer com si SOLres.
RESé que no em fas REmaj7falta, REi és que res ja no m'esREmaj7panta. Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por RE(puc dir que he perdut REmaj7la por), aREra que em veig més forREmaj7ta REi el que pensis no m'imREmaj7porta, ja puc SOLadd9dir-te que amb tu no era jo, que no puc quedar-SIm7me, és el meu moLAment, i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res. Tu, que em veies fràSIm7gil, em serà més fàLAcil aprendre a SOLadd9estimar.
Per això et deixo la REmà REmaj7(et deixo la mà, SOLadd9et deixo la mà), per això et deixo la REmà REmaj7(et deixo la mà, SOLadd9et deixo la mà).
RESé que no em fas REmaj7falta, REi és que res ja no m'esREmaj7panta. Ara SOLadd9puc dir que he perdut la por RE(puc dir que he perdut REmaj7la por), aREra que em veig més REmaj7forta REi el que pensis no m'imREmaj7porta, ja puc dir-te que amb tu SOLadd9no era jo, que no puc quedar-SIm7me, és el meu moLAment, i se'm fa diSOLadd9fícil ara fer com si res. Tu, que em veies fràSIm7gil, em serà més fàcil LAaprendre a SOLadd9estimar.