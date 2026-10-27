Et dono casa meva (Acords)

Arrenca l'any i arriba abril; hi ha un país

Acords Acords
Cesk Freixas
Intro: SOL SIm DO RE x2

MImArrenca l'any i arriba aDObril;SOLhi ha un país
que és país REnostre i és país com les arrels.
MImI dient sud diem país, DOque SOLés dir arrels,
dir que vivim, REperquè volem, perquè existim.
MImQuilòmetres fan Delta aDOvall, SOLels ponts de l'Ebre,
i tot el que REels nostres governs volen canviar.
MImI quan passem per BurjasDOsot, SOLrecordem i no
obliREdem companys i amics que ja no hi MImsón. RE

SOL SIm DO RE x2

MImCap a Alacant, tenim conDO→SOLcert,pel 9 d'octubre,
mil carRErers; seran mil cops que guanyarem.
MImT'estimo, Alcoi, i et beso els DO→SOLpeus, potser són cendres,
o la REgent, Barranc del Cint; et veig, on ets?
MImTocar la mar un juliol, per la MaDO→SOLrina, prop de Xàbia,
arriREbar a Eivissa aquell agost.
MImDe Santa Eulàlia a LlucmaDOjor, TramunSOLtana és dir
aREmor; "amor, t'espero a MImMaó". RE

SOLEt dono casa SImmeva, et DOdono tot allò que porto a REdins de les butxaques.
SOLEt dono la miSImrada, et DOdono i només dono; no perREdrem mai la batalla.
SOLVoldria dir-te, SImavui, que DOcal guanyar per fer possible el somREni i les paraules.
SOLI, algun dia, SImamiga, DOfer l'amor sense posar preu REa les nostres cares.

SOL SIm DO RE x2

MImAmb avions s'escurça el DOmón, i el meu SOLmón comença
aREquí, aquí et deixo una cançó.
MImA les espatlles, lliberDOtat; el diSOLbuix de poder
ser, REd'esdevenir sense horitzons.
MImBec de la Tet fins a CaDOnet, que és SOLbeure el cel,
beuREre't a tu i ser un setembre al Rosselló.
MImSempre hi haurà un mur oDO→SOLbert, damunt dels Ports,
camí a BeREseit; tens el país sota els teus MImpeus. RE

SOLEt dono casa SImmeva, et DOdono tot allò que porto a REdins de les butxaques.
SOLEt dono la miSImrada, et DOdono i només dono; no perREdrem mai la batalla.
SOLVoldria dir-te, SImavui, que DOcal guanyar per fer possible el somREni i les paraules.
SOLI, algun dia, SImamiga, DOfer l'amor sense posar preu REa les nostres cares.

SOL SIm DO RE x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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