Intro:
SOL SIm DO RE x2 MImArrenca l'any i arriba a DObril; SOLhi ha un país
que és país
REnostre i és país com les arrels. MImI dient sud diem país, DOque SOLés dir arrels,
dir que vivim,
REperquè volem, perquè existim. MImQuilòmetres fan Delta a DOvall, SOLels ponts de l'Ebre,
i tot el que
REels nostres governs volen canviar. MImI quan passem per Burjas DOsot, SOLrecordem i no
obli
REdem companys i amics que ja no hi MImsón. RE SOL SIm DO RE x2 MImCap a Alacant, tenim con DO→ SOLcert,pel 9 d'octubre,
mil car
RErers; seran mil cops que guanyarem. MImT'estimo, Alcoi, i et beso els DO→ SOLpeus, potser són cendres,
o la
REgent, Barranc del Cint; et veig, on ets? MImTocar la mar un juliol, per la Ma DO→ SOLrina, prop de Xàbia,
arri
REbar a Eivissa aquell agost. MImDe Santa Eulàlia a Llucma DOjor, Tramun SOLtana és dir
a
REmor; "amor, t'espero a MImMaó". RE SOLEt dono casa SImmeva, et DOdono tot allò que porto a REdins de les butxaques. SOLEt dono la mi SImrada, et DOdono i només dono; no per REdrem mai la batalla. SOLVoldria dir-te, SImavui, que DOcal guanyar per fer possible el som REni i les paraules. SOLI, algun dia, SImamiga, DOfer l'amor sense posar preu REa les nostres cares. SOL SIm DO RE x2 MImAmb avions s'escurça el DOmón, i el meu SOLmón comença
a
REquí, aquí et deixo una cançó. MImA les espatlles, lliber DOtat; el di SOLbuix de poder
ser,
REd'esdevenir sense horitzons. MImBec de la Tet fins a Ca DOnet, que és SOLbeure el cel,
beu
REre't a tu i ser un setembre al Rosselló. MImSempre hi haurà un mur o DO→ SOLbert, damunt dels Ports,
camí a Be
REseit; tens el país sota els teus MImpeus. RE SOLEt dono casa SImmeva, et DOdono tot allò que porto a REdins de les butxaques. SOLEt dono la mi SImrada, et DOdono i només dono; no per REdrem mai la batalla. SOLVoldria dir-te, SImavui, que DOcal guanyar per fer possible el som REni i les paraules. SOLI, algun dia, SImamiga, DOfer l'amor sense posar preu REa les nostres cares. SOL SIm DO RE x2 SOL
que és país
dir que vivim,
i tot el que
obli
mil car
o la
arri
a
a
ser,
beu
camí a Be