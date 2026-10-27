Surt el REsol i ja no puc dormir. A l'esLAtiu el llit no és fet per mi. La caSImlor envaeix la meva habitaSOLció. I la REfesta del mar ja es pot sentir, la LAguitarra ja sona entre quatre SImamics, fa: shurupapa shurupapaSOLrara!
Quan arLAriba la nit amb els carrers vestits de SOLfesta, i LAtu tan sensual i aquella samarreta dels SOLLax, que quan et REmous em fa paLAtir el teu...
ShananaSOLnana nanaREna! Jo vull estar amb LAtu tota la nit fins que surSOLti el sol a REmig matí, i perdre'm LAdins del teu desig, que em fa SOLsentir tan shabaREdapapa cada moment LAque estic amb tu, perquè aSOLquest estiu jo REet faré feliç, jo LAet faré feliç.
A la REplaça major ja és tot a punt, la txaLAranga afinant, tu ets amunt. SImTres, dos, un: la festa ha comenSOLçat. Els casREtells ja s'enlairen, el cel no és lluny, i la LAmateixa colla d'amics sonant més SImjunts. I allà, allà, allà sempre hi ets SOLtu.
Quan arLAriba la nit amb els carrers vestits de SOLfesta, i LAtu tan sensual i aquella samarreta dels SOLLax, que quan et REmous em fa paLAtir el teu...
ShananaSOLnana nanaREna! Jo vull estar amb LAtu tota la nit fins que surSOLti el sol a REmig matí, i perdre'm LAdins del teu desig, que em fa SOLsentir tan shabaREdapapa cada moment LAque estic amb tu, perquè aSOLquest estiu jo REet faré feliç, jo LAet faré feliç.
RELASImSOL
Quan arLAriba la nit amb els carrers vestits de SOLfesta, i LAtu tan sensual i aquella samarreta dels SOLLax, que quan et REmous em fa paLAtir el teu... SOLQue quan et REmous em fa paLAtir el… teeeeeu!
ShananaSOLnana nanaREna! Jo vull estar amb LAtu tota la nit fins que surSOLti el sol a REmig matí, i perdre'm LAdins del teu desig, que em fa SOLsentir tan shabaREdapapa cada moment LAque estic amb tu, perquè aSOLquest estiu jo REet faré feliç, jo LAet faré feliç. ShananaSOLnana nanaREna! Jo vull estar amb LAtu tota la nit fins que surSOLti el sol a REmig matí, i perdre'm LAdins del teu desig, que em fa SOLsentir tan shabaREdapapa cada moment LAque estic amb tu, perquè aSOLquest estiu jo REet faré feliç, jo LAet faré feliç.