Et menjaria a petons (Acords)

I tots al teu voltant caiguent com papallones

Acords Acords
Sanjosex
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Intro: SOL

REI tots al SIm7teu voltant LAcaiguent com papaSOL→lloSOL/LAnes.
RETu rius tot SIm7destriant LAel que et faci més patDO→xoSOLca.
REHo saps, ho SIm7saps prou bé: LAels teus ulls fan caure SOL→hoSOL/LAmes.
REI dius tot SIm7somriLAent: en tenen per esDO→toSOLna.

LAEt menjaria a peRE→SOL→tons. RE
LAPer tu ho faria SOLtot, perdria l’hoFA#mnor,
et seré molt MImfranc: sempre t’he LA7sus4→estimat. LA RE

SIm7 LA SOL→ SOL/LA
RE SIm7 LA DO→ SOL

REEt mous semSIm7pre al teu grat, LAbufi el vent d’on SOL→buSOL/LAfi.
REOh! Tots hem SIm7intentat LAportar-te cap a DO→caSOLsa.
REPerò tu sí que ho tens SIm7clar: LAa tu no et van els SOL→pacSOL/LAtes.
REDius tens imSIm7munitat LAa qualsevol conDO→tracSOLte.

LAEt menjaria a peRE→tons, SOL→que REbons!
LASi mai perdo el meu aSOLmor, no tinguis pas FA#mpor,
et vindré a MImbuscar per poder oLA7sus4→blidar. LA RE

SIm7 LA SOL→ SOL/LA
RE SIm7 LA DO→ SOL

RECarai, quin SIm7goig que fas LAel dia de Sant SOL→JorSOL/LAdi!
REEls teus eSIm7namorats LAt’han vestit de DO→roSOLses.
RENi un llibre has SIm7regalat, LAno has trobat SOL→encaSOL/LAra
REaquell que esSIm7devindrà LAcompany de viDO→atSOLge.

LAEt menjaria a peRE→SOL→tons. RE
LAPer tu ho faria SOLtot, perdria l’hoFA#mnor,
et seré molt MImfranc, sempre t’he LA7sus4→estimat. LA RE

SOL FA#m LA7sus4→ LA x3
SOL FA#m MIm RE LA SOL

REI tots al SIm7teu voltant LAcaiguent com papaSOL→lloSOL/LA→nes. RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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