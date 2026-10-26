Intro: SOL



RE I tots al SIm7 teu voltant LA caiguent com papa SOL→ llo SOL / LA nes.

RE Tu rius tot SIm7 destriant LA el que et faci més pat DO→ xo SOL ca.

RE Ho saps, ho SIm7 saps prou bé: LA els teus ulls fan caure SOL→ ho SOL / LA mes.

RE I dius tot SIm7 somri LA ent: en tenen per es DO→ to SOL na.



LA Et menjaria a pe RE→ SOL→ tons. RE

LA Per tu ho faria SOL tot, perdria l’ho FA#m nor,

et seré molt MIm franc: sempre t’he LA7sus4→ estimat. LA RE



SIm7 LA SOL→ SOL / LA

RE SIm7 LA DO→ SOL



RE Et mous sem SIm7 pre al teu grat, LA bufi el vent d’on SOL→ bu SOL / LA fi.

RE Oh! Tots hem SIm7 intentat LA portar-te cap a DO→ ca SOL sa.

RE Però tu sí que ho tens SIm7 clar: LA a tu no et van els SOL→ pac SOL / LA tes.

RE Dius tens im SIm7 munitat LA a qualsevol con DO→ trac SOL te.



LA Et menjaria a pe RE→ tons, SOL→ que RE bons!

LA Si mai perdo el meu a SOL mor, no tinguis pas FA#m por,

et vindré a MIm buscar per poder o LA7sus4→ blidar. LA RE



SIm7 LA SOL→ SOL / LA

RE SIm7 LA DO→ SOL



RE Carai, quin SIm7 goig que fas LA el dia de Sant SOL→ Jor SOL / LA di!

RE Els teus e SIm7 namorats LA t’han vestit de DO→ ro SOL ses.

RE Ni un llibre has SIm7 regalat, LA no has trobat SOL→ enca SOL / LA ra

RE aquell que es SIm7 devindrà LA company de vi DO→ at SOL ge.



LA Et menjaria a pe RE→ SOL→ tons. RE

LA Per tu ho faria SOL tot, perdria l’ho FA#m nor,

et seré molt MIm franc, sempre t’he LA7sus4→ estimat. LA RE



SOL FA#m LA7sus4→ LA x3

SOL FA#m MIm RE LA SOL



RE I tots al SIm7 teu voltant LA caiguent com papa SOL→ llo SOL / LA→ nes. RE