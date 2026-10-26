Intro:
SOL REI tots al SIm7teu voltant LAcaiguent com papa SOL→llo SOL/ LAnes. RETu rius tot SIm7destriant LAel que et faci més pat DO→xo SOLca. REHo saps, ho SIm7saps prou bé: LAels teus ulls fan caure SOL→ho SOL/ LAmes. REI dius tot SIm7somri LAent: en tenen per es DO→to SOLna. LAEt menjaria a pe RE→ SOL→tons. RE LAPer tu ho faria SOLtot, perdria l’ho FA#mnor,
et seré molt
MImfranc: sempre t’he LA7sus4→estimat. LA RE SIm7 LA SOL→ SOL/ LA RE SIm7 LA DO→ SOL REEt mous sem SIm7pre al teu grat, LAbufi el vent d’on SOL→bu SOL/ LAfi. REOh! Tots hem SIm7intentat LAportar-te cap a DO→ca SOLsa. REPerò tu sí que ho tens SIm7clar: LAa tu no et van els SOL→pac SOL/ LAtes. REDius tens im SIm7munitat LAa qualsevol con DO→trac SOLte. LAEt menjaria a pe RE→tons, SOL→que REbons! LASi mai perdo el meu a SOLmor, no tinguis pas FA#mpor,
et vindré a
MImbuscar per poder o LA7sus4→blidar. LA RE SIm7 LA SOL→ SOL/ LA RE SIm7 LA DO→ SOL RECarai, quin SIm7goig que fas LAel dia de Sant SOL→Jor SOL/ LAdi! REEls teus e SIm7namorats LAt’han vestit de DO→ro SOLses. RENi un llibre has SIm7regalat, LAno has trobat SOL→enca SOL/ LAra REaquell que es SIm7devindrà LAcompany de vi DO→at SOLge. LAEt menjaria a pe RE→ SOL→tons. RE LAPer tu ho faria SOLtot, perdria l’ho FA#mnor,
et seré molt
MImfranc, sempre t’he LA7sus4→estimat. LA RE SOL FA#m LA7sus4→ LA x3 SOL FA#m MIm RE LA SOL REI tots al SIm7teu voltant LAcaiguent com papa SOL→llo SOL/ LA→nes. RE
et seré molt
et vindré a
et seré molt