Intro:
SI MI x4 SIQuan cada MIdimarts SIem preguntes si estàs MIgrassa, SIquan truques MIplorant DO#mi em dius el FA#que et passa. SIQuan burxant-te MIel nas SIem parles d'un lloc de l'À MIsia SIi dius que MIte'n vas, DO#met miro i FA#m'agrades.
Quan tot es
SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou,
SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc
SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i
MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms. SI MI x2 SIQuan fas el MIposat SIque sé que fas quan t'en MIfades, SIquan perdo MIles claus DO#muna altra FA#vegada. SIQuan riem MIplegats SIpercoses que no fan grà MIcia SIo estem em MIprenyats, DO#met miro i FA#m'agrades.
Quan tot es
SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou,
SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc
SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i
MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms. RE#m SOL#m DO#m RE#m SOL#m MI FA# SI MI x2
Quan tot es
SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou,
SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc
SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i
MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms.
Quan tot es
SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou,
SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc
SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i
MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms. SI MI x3 SI
Quan tot es
Quan tot és nou,
Quan no tinc
Et miro i
Quan tot es
Quan tot és nou,
Quan no tinc
Et miro i
Quan tot es
Quan tot és nou,
Quan no tinc
Et miro i
Quan tot es
Quan tot és nou,
Quan no tinc
Et miro i