Et miro i dorms (Acords)

Quan cada dimarts

Acords Acords
Els Pets
els pets respira
els pets respira
Intro: SI MI x4

SIQuan cada MIdimarts
SIem preguntes si estàs MIgrassa,
SIquan truques MIplorant
DO#mi em dius el FA#que et passa.

SIQuan burxant-te MIel nas
SIem parles d'un lloc de l'ÀMIsia
SIi dius que MIte'n vas,
DO#met miro i FA#m'agrades.

Quan tot es SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou, SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms.

SI MI x2

SIQuan fas el MIposat
SIque sé que fas quan t'enMIfades,
SIquan perdo MIles claus
DO#muna altra FA#vegada.

SIQuan riem MIplegats
SIpercoses que no fan gràMIcia
SIo estem emMIprenyats,
DO#met miro i FA#m'agrades.

Quan tot es SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou, SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms.

RE#m SOL#m DO#m RE#m
SOL#m MI FA#

SI MI x2

Quan tot es SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou, SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms.
Quan tot es SImou, es MI→mou per FA#tu.
Quan tot és nou, SIho veig MI→sempre amb FA#tu.
Quan no tinc SIson, et MI→tinc a FA#tu.
Et miro i MIdorms, et DO#mmiro i FA#dorms.

SI MI x3
SI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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