REEt portaLAré a somiSImar a un LAlloc prop del SOLmar,
SImlluny d'aLAquí,
REon la LAgent no té SImres, on LAningú és miSOLllor que els SImseus veLAïns.
MImOn no hi ha res a SImperdre,
MImtampoc res a guaREnyar,
DOon ningú s'afaSOLnya per arriREbar.
MImOn ningú ens espeSImra, MImon el sol mai es REpon,
DOon ningú té SOLpressa per canviar el REmón.
REEt portaré LAa somiar molt SImlluny, on la LAgent ha emboSOLgit,
REon ninLAgú té raSImó, on LAtothom esSOLtà sol i SImés feLAliç.
DOI buscaré en SOLels teus somnis el teu secret guarREdat
DOdins dels teus SOLllavis humits i taREllats,
DOi els teus ulls SOLtristos, que no gosen miRErar,
DOel cor soliSOLtari, tan vell i trenREcat.
REEt portaLAré a somiSImar a un LAlloc prop del SOLmar,
SImlluny d'aquí, amb LAmi.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.