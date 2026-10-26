DO#mT'imagino consFA#tant SI a traLA#m→vés de les nits SOL#mfredes. DO#mEt recordo FA#constant SI a LA#m→través dels dies SOL#mtendres.
DO#mLa mà als cabells i acaroFA#nant... Per tu viuSI→ré tot el que hauLA#m→ríem viscut SOL#mplegats. DO#mLa teva llum es va apaFA#gar, ja sols em SI→queda proteLA#m→gir el que em SOL#mvas deixar i MIcreuFA#re
que tot està per SIfer. MI Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé. Buscar i descoSIbrir MI tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi. Hem de camiSInar RE#7 malgrat que avui ens MIfaci mal, sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.
DO#mEt somio consFA#tant, SI aixoLA#m→plugant-te de la SOL#mpressa. DO#mEt desitjo consFA#tant, SI la teva LA#m→flama encara SOL#mencesa.
DO#mRecordo el temps al teu FA#costat, bocins de SI→vida que LA#m→no deixo anar SOL#mmai. DO#mLa teva llum es va apaFA#gar, ja sols em SI→queda proteLA#m→gir el que em vas SOL#mdeixar i MIcreure FA#
que tot està per SIfer. MI Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé. Buscar i descoSIbrir MI tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi. Hem de camiSInar RE#7 malgrat que avui ens MIfaci mal, sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.
SIFA#SOL#mMI x2
SIEt MItrobaré a les esSItrelles cada FA#nit. Buscar i descoSIbrir MI tota la vida s'aSImaga ara i aFA#quí. Hem de camiSInar RE#7 i buscarem un MInou demà, sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.
Que tot està per SIfer. MI Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé. Buscar i descoSIbrir MI tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi. Hem de camiSInar RE#7 malgrat que avui ens MIfaci mal, sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.