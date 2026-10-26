Et recordo (Acords)

T'imagino constant

Acords Acords
Txarango
txarango el cor de la terra
txarango el cor de la terra
DO#mT'imagino consFA#tant SI
a traLA#m→vés de les nits SOL#mfredes.
DO#mEt recordo FA#constant SI
a LA#m→través dels dies SOL#mtendres.

DO#mLa mà als cabells i acaroFA#nant...
Per tu viuSI→ré tot el que hauLA#m→ríem viscut SOL#mplegats.
DO#mLa teva llum es va apaFA#gar,
ja sols em SI→queda proteLA#m→gir el que em SOL#mvas deixar
i MIcreuFA#re

que tot està per SIfer. MI
Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé.
Buscar i descoSIbrir MI
tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi.
Hem de camiSInar RE#7
malgrat que avui ens MIfaci mal,
sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.

DO#mEt somio consFA#tant, SI
aixoLA#m→plugant-te de la SOL#mpressa.
DO#mEt desitjo consFA#tant, SI
la teva LA#m→flama encara SOL#mencesa.

DO#mRecordo el temps al teu FA#costat,
bocins de SI→vida que LA#m→no deixo anar SOL#mmai.
DO#mLa teva llum es va apaFA#gar,
ja sols em SI→queda proteLA#m→gir el que em vas SOL#mdeixar
i MIcreure FA#

que tot està per SIfer. MI
Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé.
Buscar i descoSIbrir MI
tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi.
Hem de camiSInar RE#7
malgrat que avui ens MIfaci mal,
sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.

SI FA# SOL#m MI x2

SIEt MItrobaré a les esSItrelles cada FA#nit.
Buscar i descoSIbrir MI
tota la vida s'aSImaga ara i aFA#quí.
Hem de camiSInar RE#7
i buscarem un MInou demà,
sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.

Que tot està per SIfer. MI
Pots anar-te'n tranSIquil·la, estarem FA#bé.
Buscar i descoSIbrir MI
tota la vida que SIdeixes viu en FA#mi.
Hem de camiSInar RE#7
malgrat que avui ens MIfaci mal,
sobrevoSIlar les MIporsFA#i mirar endavant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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