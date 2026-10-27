Et regalo (Acords)

--Cal baixar un semitò o afinar la guitarra en RE# per tocar-la en la tonalitat original--

Acords Acords
Carlos Baute
SOL RE MIm

SOLSaps que cada REdia dibuixo un somMImriure
que t’alegra el REdia i pugui regaDOlar-te,
i faig mil canSOLçons d’amor per RErecordar-te.

SOLAixò és una REexcusa per seguir estiMImmant-te.
Avui jo vull REdir-te, jo vull avanDOçar-te,
et regalo jo SOLel meu cor, pasREsi el que passi.

I me n’oMImblido d’enviar-te flors cada DOdia
perquè sàpigues i reSOLcordis
que lluitarem pleREgats per sempre.

SOLJo vull regaRElar-te un pacte que reMImcordi
que seré el conREsol perquè tu no t’enDOfonsis
que tot el que SOLsoc i tinc vull REentregar-te.

SOLJo vull regaRElar-te un i mil somMImriures,
per si un dia REplores, tinguis aleDOgria
vull que et senSOLtis sempre proteREgida, nena.

I me n’oMImblido d’enviar-te flors cada DOdia
perquè sàpigues i reSOLcordis
que lluitarem pleREgats per sempre.

SOLEt regalo el meu REordre, el meu deMImsordre,
et regalo el meu DOnord fins l’horitSOLzó,
la filosofia REi la història, MImla memòria. DOEh! Eh!
SOLEt regalo l’aREmor que tinc per MImsempre,
et regalo la DOmeva bogeSOLria,
donaré tot REel que tu em deMImmanis, jo et DOdonaria la SOLvida.

Jo vull regaRElar-te un got d’espeMImrança,
perquè tinguis REpau al cor i lluitis DOsempre,
jo seré la SOLllum que et guia REen el viatge.

SOLTot el que em REdemanis vaig a regaMImlar-te,
faré l’impossiREble perquè no te’n DOvagis,
tot t’ho donaSOLria perquè REjo t’estimo.

I me n’oMImblido d’enviar-te flors cada DOdia
perquè sàpigues i reSOLcordis
que lluitarem pleREgats per sempre.

SOLEt regalo el meu REordre, el meu deMImsordre,
et regalo el meu DOnord fins l’horitSOLzó,
la filosofia REi la història, MImla memòria. DOEh! Eh!
SOLEt regalo l’aREmor que tinc per MImsempre,
et regalo la DOmeva bogeSOLria,
donaré tot REel que tu em deMImmanis, jo et DOdonaria la SOLvida.

I ja per acaREbar jo tinc per regaMImlar-te,
ara escolta REbé això que jo et reDOcordo,
ets la meva SOLvida, ara i REsempre... vull estimar-te.

SOLEt regalo el meu REordre, el meu deMImsordre,
et regalo el meu DOnord fins l’horitSOLzó,
la filosofia REi la història, MImla memòria. DOEh! Eh!
SOLEt regalo l’aREmor que tinc per MImsempre,
et regalo la DOmeva bogeSOLria,
donaré tot REel que tu em deMImmanis, jo et DOdonaria la SOLvida.

RE MIm RE DO SOL RE

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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