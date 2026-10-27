LAA pesar de tot vaig insiMInuar
que sobren les paFA#mraules,
que els ulls em diuen el REque vols, no vols marxar avui.
LAEntre aquells muntons de maletes i MIrecords,
jugàrem aFA#mquell joc
que ningú mai va voler REjugar per por a perdre.
LA MI FA#m RE
LAEra imprevisible veure'ns MIaixí
dins d'aquell vaixell FA#mobscur
que ha perdut les coordenaREdes i que no veu el futur.
LAPlou a l'horitzó i s'esdevé uMIna llum,
desperta l'espeFA#mrança
on està la meva terREra, on volia créixer.
LANo. LAadd9Oh! Oh! LAsus4Oh! Oh! LA
No. LAadd9Oh! Oh! LAsus4Oh! Oh! LA
Si m'oFA#mfegue seràs l'aigua que s'enfonsa dins de mi,
si em disREparen, seràs el moment just abans de morir,
MIseràs la FA#mllei més MIjusta, l'eLAterna forREça, seràs la meva llar.
LAQuin preu hem pagat per aquest bitMIllet?
No queda res enFA#mrere
ni les cendres d'aquell REmapa, ni les fotos d'aquell vespre.
LAQuin és el motiu per acomiaMIdar
el poble on et criFA#mares?
No conec aquestes caREres i em refugie en aquell camp.
Era necessari veure't aLAprop
quan el silenci crida MIfort,
quan la meva REment es calla.
Era necessari veure't aLAprop
quan la desídia crida MIfort,
perquè he perdut la baREtalla.
LANo. LAadd9Oh! Oh! LAsus4Oh! Oh! LA
No. LAadd9Oh! Oh! LAsus4Oh! Oh! LA
Si m'oFA#mfegue seràs l'aigua que s'enfonsa dins de mi,
si em disREparen, seràs el moment just abans de morir,
MIseràs la FA#mllei més MIjusta, l'eLAterna forREça, seràs la meva llar.
Si em fan FA#mfora de les cases, tu seràs el meu abric,
si em fan REpresoner per no callar, seràs la llibertat,
MIseràs l'exèrcit que farà cremar la soleREtat,
seràs la meva LA→RE→MI→REllar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.