Ets de por (Acords)

Mira, ets de por i faré una cançó que ho proclami

Acords Acords
Quimi Portet
quimi portet hoquei sobre pedres
quimi portet hoquei sobre pedres
LAMira, ets de SOLpor i faDOré una canREçó que ho proLAclami. SOL LA
No canto SOLbé, però potDOser hi cantaREré si tu LAvols. SOL LA
Tothom mira al SOLcel i tu DOmires la REterra caLAlenta, SOL LA
diuen que SOLpassa un coDOmeta i REtu te'n LAfots. SOL LA

LASi tens un somni, jo el guardaré,
barreDOjat entre els meus en faRErà de nous,
LAi ballarem al mig del carrer
aprofiDOtant que és tard i REtothom dorm.
LASom trempats i anirem al cel,
però aDObans hi ha una feina que REs'ha de fer:
LAxafem-ho tot, que no quedi res,
només DOel teu amor que és dolç REcom la mel.

LACom els atSOLletes, salDOtem els obsREtacles que LAanem trobant. SOL LA
Sona el teSOLlèfon. I DOquè! Si tamREbé sono LAjo. SOL LA
Tot el paSOLís és DOflames, hi ha RE"tiros" a LAl'ajuntament SOL LA
i una baSOLlena s'aDOfoga a l'enREtrada del LAmoll. SOL LA

FADeixa'm mirar amb els teus ulls blaus.
Et proSOLmeto no fallar-te LAmai.
FADeixa'm perdre'm en el teu món
SOLcom un astronauta en l'esLApai.

SOL DO RE LA SOL LA

LAMira, ets de SOLpor i faDOré una canREçó que ho proLAclami. SOL LA
No canto SOLbé però potDOser hi cantaREré si tu LAvols. SOL LA
Tothom mira al SOLcel i tu DOmires la REterra caLAlenta, SOL LA
diuen que SOLpassa un coDOmeta i REtu te'n LAfots. SOL LA

SOL DO RE LA SOL LA

Te'n fots i SOLets de LApor...

SOL DO RE LA SOL LA

Te'n fots i SOLets de LApor...

SOL DO RE LA SOL LA

Te'n fots i SOLets de LApor...

Mira, ets de SOLpor i aquí DOtens la canREçó que ho proLAclama. SOL LA
Venim de la SOLpols i es veu que DOen pols ens REconvertiLArem, SOL LA
cada setSOLmana que DOpassa és REmés a la LAvora SOL LA
i jo em pulveSOLritzo de DOpena i REtu te'n LAfots. SOL LA

DO SOL LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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