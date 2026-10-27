LAMira, ets de SOLpor i faDOré una canREçó que ho proLAclami. SOLLA No canto SOLbé, però potDOser hi cantaREré si tu LAvols. SOLLA Tothom mira al SOLcel i tu DOmires la REterra caLAlenta, SOLLA diuen que SOLpassa un coDOmeta i REtu te'n LAfots. SOLLA
LASi tens un somni, jo el guardaré, barreDOjat entre els meus en faRErà de nous, LAi ballarem al mig del carrer aprofiDOtant que és tard i REtothom dorm. LASom trempats i anirem al cel, però aDObans hi ha una feina que REs'ha de fer: LAxafem-ho tot, que no quedi res, només DOel teu amor que és dolç REcom la mel.
LACom els atSOLletes, salDOtem els obsREtacles que LAanem trobant. SOLLA Sona el teSOLlèfon. I DOquè! Si tamREbé sono LAjo. SOLLA Tot el paSOLís és DOflames, hi ha RE"tiros" a LAl'ajuntament SOLLA i una baSOLlena s'aDOfoga a l'enREtrada del LAmoll. SOLLA
FADeixa'm mirar amb els teus ulls blaus. Et proSOLmeto no fallar-te LAmai. FADeixa'm perdre'm en el teu món SOLcom un astronauta en l'esLApai.
SOLDORELASOLLA
LAMira, ets de SOLpor i faDOré una canREçó que ho proLAclami. SOLLA No canto SOLbé però potDOser hi cantaREré si tu LAvols. SOLLA Tothom mira al SOLcel i tu DOmires la REterra caLAlenta, SOLLA diuen que SOLpassa un coDOmeta i REtu te'n LAfots. SOLLA
SOLDORELASOLLA
Te'n fots i SOLets de LApor...
SOLDORELASOLLA
Te'n fots i SOLets de LApor...
SOLDORELASOLLA
Te'n fots i SOLets de LApor...
Mira, ets de SOLpor i aquí DOtens la canREçó que ho proLAclama. SOLLA Venim de la SOLpols i es veu que DOen pols ens REconvertiLArem, SOLLA cada setSOLmana que DOpassa és REmés a la LAvora SOLLA i jo em pulveSOLritzo de DOpena i REtu te'n LAfots. SOLLA