Ets part de mi (Acords)

Tu ets part de mi

Acords Acords
Els Catarres
els catarres paracaigudistes
els catarres paracaigudistes
Tu ets part de SOL#mmi,
la FA#part que em fa SIsentir
que MIsempre és primaSOL#mvera entre nosalFA#tres. SI
Part MIdel meu SOL#mcor,
la FA#part que fa SImés fort,
i MIguardo aquest treSOL#msor que ens acompaFA#nya.

SI MI

SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA#

SITeMInim un SOL#mlloc on FA#poder escaSIpar,
la canMIçó que ens fa baSOL#mllar en buFA#cle dins el cap. SI
TeMInim un SOL#mgos ocuFA#pant-nos el SIsofà
i els col·MIlegues espeSOL#mrant amb una birFA#ra
a SIla terrassa d'alMIgun bar.

Tenim la SOL#msort de teFA#nir-nos al cosSItat,
els MIdies que fan SOL#mmal i ens cosFA#ta desperSItar.
I em MIfa feSOL#mliç saber FA#que estàs aSIquí,
saMIber amb qui celeSOL#mbrar que la FA#vida
ens hagi SIfet trobar.

Tu ets part de SOL#mmi,
la FA#part que em fa SIsentir
que MIsempre és primaSOL#mvera entre nosalFA#tres. SI
Part MIdel meu SOL#mcor,
la FA#part que fa SImés fort,
i MIguardo aquest treSOL#msor que ens acompaFA#nya.

SI MI

SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA#

SITeMInim moSOL#mtius de soFA#bres per brinSIdar
i un soMIpar que s'ha allarSOL#mgat tota FA#la nit parSIlant.
TeMInim esSOL#mtius i un lliFA#bre prefeSIrit
i una MIpel·li dels vuiSOL#mtanta que semFA#pre ens fa ploSIrar.

Tu ets part de SOL#mmi,
la FA#part que em fa SIsentir
que MIsempre és primaSOL#mvera entre nosalFA#tres. SI
Part MIdel meu SOL#mcor,
la FA#part que fa SImés fort,
i MIguardo aquest treSOL#msor que ens acompaFA#nya. SI MI

SOL#mCelebro FA#cada SIdia MI
SOL#mque siguis FA#part de la meSIva vida. MI
SOL#mSom una esFA#trella SIque mai s’apaMIga,
SOL#mla història inFA#terminaSIble. MI

SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA# SI MI
SOL#m FA# SI

Tu ets part de SOL#mmi!
FA# SI MI SOL#m FA# SI

Tu ets MIpart de SOL#mmi!
FA# SI MI SOL#m FA# SI

Tu ets MIpart de SOL#mmi!

SOL#mCelebro FA#cada SIdia MI
SOL#mque siguis FA#part de la meSIva vida. MI
SOL#mSom una esFA#trella SIque mai s’apaMIga,
SOL#mla història inFA#terminaSIble. MI
Tu ets part de SOL#mmi!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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