Tu ets part de
SOL#mmi,
la
FA#part que em fa SIsentir
que
MIsempre és prima SOL#mvera entre nosal FA#tres. SI
Part
MIdel meu SOL#mcor,
la
FA#part que fa SImés fort,
i
MIguardo aquest tre SOL#msor que ens acompa FA#nya. SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SITe MInim un SOL#mlloc on FA#poder esca SIpar,
la can
MIçó que ens fa ba SOL#mllar en bu FA#cle dins el cap. SI
Te
MInim un SOL#mgos ocu FA#pant-nos el SIsofà
i els col·
MIlegues espe SOL#mrant amb una bir FA#ra
a
SIla terrassa d'al MIgun bar.
Tenim la
SOL#msort de te FA#nir-nos al cos SItat,
els
MIdies que fan SOL#mmal i ens cos FA#ta desper SItar.
I em
MIfa fe SOL#mliç saber FA#que estàs a SIquí,
sa
MIber amb qui cele SOL#mbrar que la FA#vida
ens hagi
SIfet trobar.
Tu ets part de
SOL#mmi,
la
FA#part que em fa SIsentir
que
MIsempre és prima SOL#mvera entre nosal FA#tres. SI
Part
MIdel meu SOL#mcor,
la
FA#part que fa SImés fort,
i
MIguardo aquest tre SOL#msor que ens acompa FA#nya. SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SITe MInim mo SOL#mtius de so FA#bres per brin SIdar
i un so
MIpar que s'ha allar SOL#mgat tota FA#la nit par SIlant.
Te
MInim es SOL#mtius i un lli FA#bre prefe SIrit
i una
MIpel·li dels vui SOL#mtanta que sem FA#pre ens fa plo SIrar.
Tu ets part de
SOL#mmi,
la
FA#part que em fa SIsentir
que
MIsempre és prima SOL#mvera entre nosal FA#tres. SI
Part
MIdel meu SOL#mcor,
la
FA#part que fa SImés fort,
i
MIguardo aquest tre SOL#msor que ens acompa FA#nya. SI MI SOL#mCelebro FA#cada SIdia MI SOL#mque siguis FA#part de la me SIva vida. MI SOL#mSom una es FA#trella SIque mai s’apa MIga, SOL#mla història in FA#termina SIble. MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SI MI SOL#m FA# SI
Tu ets part de
SOL#mmi! FA# SI MI SOL#m FA# SI
Tu ets
MIpart de SOL#mmi! FA# SI MI SOL#m FA# SI
Tu ets
MIpart de SOL#mmi! SOL#mCelebro FA#cada SIdia MI SOL#mque siguis FA#part de la me SIva vida. MI SOL#mSom una es FA#trella SIque mai s’apa MIga, SOL#mla història in FA#termina SIble. MI
Tu ets part de
SOL#mmi!
la
que
Part
la
i
la can
Te
i els col·
a
Tenim la
els
I em
sa
ens hagi
Tu ets part de
la
que
Part
la
i
i un so
Te
i una
Tu ets part de
la
que
Part
la
i
Tu ets part de
Tu ets
Tu ets
Tu ets part de