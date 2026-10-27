Eufòria (Acords)

Com insectes suïcides volant cap a la llum que els fregirà

Acords Acords
Mazoni
mazoni euforia 5 esperanca 0
mazoni euforia 5 esperanca 0
MIm

Com insectes suïcides volant cap a la SOLllum que MImels fregirà,
seguim profetes i flautistes com un ramat SOLde caDObres.
PerseMImguim el plaer perquè no SOLens falta MImde res,
però al comREtat de Wales els LAmjoves es pengen MImdels arbres.
Quan sortim a la nit, no entrem mai en un SOLlocal amb poMImca gent,
i no ho entenc perquè després només parlem entre SOLnoDOsaltres.
Però ara no em MImdiguis res, que SOLm'espatMImlles el morat.
El moRErat és per mi sol, no LAmpuc donar res MImals altres.

Hi MImha algú que em pugui dir com sortir d'aquest torbament,
com es pot SOLviure intensaFAment sense ser MImesclau MIsus4del desig?
MImNo som memòria ni trajectòria, tan sols un punt aïllat.
No n'hi ha REprou amb la feliLAmcitat, exigim MImeufòria.
No n'hi ha REprou amb la feliLAmcitat, exigim MImeufòria.

SOL
MIm SOL

Si quan la MImveus l'únic que et passa és que SOLtens ganes MImde plorar,
hi ha alguna cosa dintre teu que et xucla la SOLpoeDOsia.
Si per voMImler-ho tot t'has de SOLquedar senMImse tu,
no és REtant voler sinó LAmsaber a què reMImnuncies.

Hi MImha algú que em pugui dir com sortir d'aquest torbament,
com es pot SOLviure intensaFAment sense ser MImesclau MIsus4del desig?
MImNo som memòria ni trajectòria, tan sols un punt aïllat.
No n'hi ha REprou amb la feliLAmcitat, exigim MImeufòria.
No n'hi ha REprou amb la feliLAmcitat, exigim MImeufòria.

SOL MIm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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