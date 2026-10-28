Exploradors (Acords)

He corregut per laberints de roques de fa milions d'anys

Acords Acords
Lali BeGood
lali begood futur oh
lali begood futur oh
RE SOL RE LA

He correSOLgut per laberints de roques de REfa milions d'anys
i m'he pinSOLtat amb terra roja dels inREdis americans.
He abraSOLçat l'arbre més gran, una seREquoia tan gegant…
EspaterLArant!

REOh! SOLOh! RE→LAOh!

He camiSOLnat amb elefants sota la REpluja tropical.
Al Gran CaSOLnyó he berenat amb tot de REcérvols al voltant
i en el SOLSahara entre dunes he pres REte amb els homes blaus,
que ens van salLAvar…

I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.

REOh! SOLOh! RE→LAOh!

Sota el SOLmar he vist tortugues i tauRErons rere el corall.
He fet foSOLgueres i he ballat tota la REnit danses tribals.
Dies que SOLsí, dies que no, dies que REsón un full en blanc
per invenLAtar…

I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.

SOL RE SOL RE
SOL RE SOL LA

I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.
No tinguis por, el món és LAgran, agafa DOaire, a casa SOLsempre ens trobaREràs.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi