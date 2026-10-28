RE SOL RE LA
He correSOLgut per laberints de roques de REfa milions d'anys
i m'he pinSOLtat amb terra roja dels inREdis americans.
He abraSOLçat l'arbre més gran, una seREquoia tan gegant…
EspaterLArant!
REOh! SOLOh! RE→LAOh!
He camiSOLnat amb elefants sota la REpluja tropical.
Al Gran CaSOLnyó he berenat amb tot de REcérvols al voltant
i en el SOLSahara entre dunes he pres REte amb els homes blaus,
que ens van salLAvar…
I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.
REOh! SOLOh! RE→LAOh!
Sota el SOLmar he vist tortugues i tauRErons rere el corall.
He fet foSOLgueres i he ballat tota la REnit danses tribals.
Dies que SOLsí, dies que no, dies que REsón un full en blanc
per invenLAtar…
I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.
SOL RE SOL RE
SOL RE SOL LA
I si et mosSOLtrés el que he troREbat
i si et diSOLgués que ho tinc a SImdins,
marxaSOLries demà!
Atura el REtemps, deixa't aLAnar, explora el DOmón, fes-te més SOLlliure a cada REpas.
No tinguis por, el món és LAgran, agafa DOaire, a casa SOLsempre ens trobaREràs.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.