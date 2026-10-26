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Extraordinàriament normal ft. La Fúmiga (Acords)

No és normal

Acords Acords
Doctor Prats
doctor prats f5
doctor prats f5
No és norSOLmal,
això que em fas sentir, t'ho juro, no és norSImmal.
El flow que et representa, no el canviïs MImmai.
Vull estirar el xiclet de mango tropiDOcal
i fer-ho junts fins al final. SOLEh!

Però sí que és normal que se’n vagi el SImsol
i torni demà i comenci un dia MImnou.
I despertar-me al teu cosDOtat
és extraordinàriament norLAmmal.

No em volia enamoDOrar,
però em tens full enganRExat,
REi no puc escapar,
REni vull, perquè tu saps...

que no és norSOLmal,
això que SImpassa amb tu,
no és norMImmal i de mi s’apodera,
com el DOfoc d’una nit de revetlla.
I no és norSOLmal,
t’ho juro, no és norSImmal.
AlçaMImrem la mateixa bandera
i ho faDOrem a la nostra manera.

SOL SIm MIm DO

No és norSOLmal que ho vaig somiar.
Tu no ho SImsabies, però això ja MImva passar.
Ens besàrem la nit de Sant Joan a la DOplatja,
quan soSOLnava Doctor Prats.

I és que jo no vull viure la vida moSImdesta,
jo vull llançar la casa gran per la fiMImnestra.
I que es prepari l’orquesDOtra, que la Mediterrània és una festa!

LAmNo em volia enaDOmorar,
però em tens full impressioREnat.
No puc deixar-te de SImmirar,
ja no puc deixar-ho pasMImsar.

LAmNo em volia enamoDOrar,
però em tens full enganRExat,
REi no puc escapar,
REni vull, perquè tu saps...

que no és norSOLmal,
això que SImpassa amb tu,
no és norMImmal i de mi s’apodera,
com el DOfoc d’una nit de revetlla.
I no és norSOLmal,
t’ho juro, no és norSImmal.
AlçaMImrem la mateixa bandera
i ho faDOrem a la nostra manera.

SOL SIm MIm DO x2
SOL

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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