No és nor
SOLmal,
això que em fas sentir, t'ho juro, no és nor
SImmal.
El flow que et representa, no el canviïs
MImmai.
Vull estirar el xiclet de mango tropi
DOcal
i fer-ho junts fins al final.
SOLEh!
Però sí que és normal que se’n vagi el
SImsol
i torni demà i comenci un dia
MImnou.
I despertar-me al teu cos
DOtat
és extraordinàriament nor
LAmmal.
No em volia enamo
DOrar,
però em tens full engan
RExat, REi no puc escapar, REni vull, perquè tu saps...
que no és nor
SOLmal,
això que
SImpassa amb tu,
no és nor
MImmal i de mi s’apodera,
com el
DOfoc d’una nit de revetlla.
I no és nor
SOLmal,
t’ho juro, no és nor
SImmal.
Alça
MImrem la mateixa bandera
i ho fa
DOrem a la nostra manera. SOL SIm MIm DO
No és nor
SOLmal que ho vaig somiar.
Tu no ho
SImsabies, però això ja MImva passar.
Ens besàrem la nit de Sant Joan a la
DOplatja,
quan so
SOLnava Doctor Prats.
I és que jo no vull viure la vida mo
SImdesta,
jo vull llançar la casa gran per la fi
MImnestra.
I que es prepari l’orques
DOtra, que la Mediterrània és una festa! LAmNo em volia ena DOmorar,
però em tens full impressio
REnat.
No puc deixar-te de
SImmirar,
ja no puc deixar-ho pas
MImsar. LAmNo em volia enamo DOrar,
però em tens full engan
RExat, REi no puc escapar, REni vull, perquè tu saps...
que no és nor
SOLmal,
això que
SImpassa amb tu,
no és nor
MImmal i de mi s’apodera,
com el
DOfoc d’una nit de revetlla.
I no és nor
SOLmal,
t’ho juro, no és nor
SImmal.
Alça
MImrem la mateixa bandera
i ho fa
DOrem a la nostra manera. SOL SIm MIm DO x2 SOL
això que em fas sentir, t'ho juro, no és nor
El flow que et representa, no el canviïs
Vull estirar el xiclet de mango tropi
i fer-ho junts fins al final.
Però sí que és normal que se’n vagi el
i torni demà i comenci un dia
I despertar-me al teu cos
és extraordinàriament nor
No em volia enamo
però em tens full engan
que no és nor
això que
no és nor
com el
I no és nor
t’ho juro, no és nor
Alça
i ho fa
No és nor
Tu no ho
Ens besàrem la nit de Sant Joan a la
quan so
I és que jo no vull viure la vida mo
jo vull llançar la casa gran per la fi
I que es prepari l’orques
però em tens full impressio
No puc deixar-te de
ja no puc deixar-ho pas
però em tens full engan
que no és nor
això que
no és nor
com el
I no és nor
t’ho juro, no és nor
Alça
i ho fa